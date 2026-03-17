材料3つで簡単！ ザクザク食感が話題の「ドバイチョコ」

SNSや韓国で大きな話題を呼んでいる「ドバイチョコ」。実は今、日本でも新大久保を中心にブームが広がりつつあるんです。

「ドバイチョコ」に欠かせないのが、「カダイフ」と呼ばれる細い麺状の生地。ザクザク食感が特徴ですが、日本ではなかなか手に入らないのが難点です。

そこで今回は、クックパッドアンバサダーのみなさんに、材料3つで簡単に作れる「ドバイチョコ」のレシピを教えてもらいました。

▼型いらず！ コーンフレークで作るドバイチョコ

カダイフの代わりにコーンフレークを使った、型不要のドバイチョコ。耐熱容器があれば作れるので、お菓子づくり初心者の方や手軽に楽しみたい方にぴったりです。



▼あの人気お菓子で再現！ 冷凍庫で冷やすドバイチョコ

薄いクレープ生地のルマンドで、ドバイチョコのカダイフを再現。冷凍庫で冷やすとよりザクザク食感になります。1時間で完成するので忙しい方にもおすすめです。



▼春雨でザクザク！ 手作りピスタチオ入りドバイチョコ

揚げ焼きした春雨と手作りピスタチオペーストをチョコレートに混ぜて冷やし、残りのチョコをかけて固めるだけ。高価なドバイチョコも、手作りなら手軽に楽しめます。







自宅で楽しめる「ドバイチョコ」のレシピをご紹介しました。日本では手に入りにくいカダイフも、コーンフレークや春雨など身近な材料で代用できます。どのレシピも材料3つで手軽に作れるので、ぜひ挑戦してみてくださいね。

レシピを教えてくれたアンバサダーのキッチンはこちら



＊nob＊

お弁当料理男子＊nob＊です。パートナーの相棒の日々のお弁当と電子レンジで簡単に作れる日々のお弁当のおかずのレシピを紹介しています。





マダム・フィーカ

クックパッドアンバサダー2025 英国、スウェーデン滞在 スペインに留学 ・23年7月13日号の週刊文春 「食堂見聞録」にて、北欧料理3品掲載 ・TV出演アサデス。9/11〜放送 ライスペーパーレシピ3品 ・24年9/16 フジ...





AyakoOOOOO

クックパッドアンバサダー♪6児母で、大食いの子ども達のお腹を栄養満点なうえで少しでも安く満たせるように、自分自身が不器用な上ずぼらなので簡単手軽に作れるように、日々実験感覚で楽しんで好評だったレ...

