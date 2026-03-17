日本のポップカルチャーを全力応援！「KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト」進行中
京楽産業．は、パチンコ・パチスロを通して日本のポップカルチャーを応援する新たな取り組み「KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト」を昨年末より始動している。
現在、特設サイト(KYORAKUオフィシャルサイト内)では、SNS投稿や動画配信などに使える各種デジタルアイテム・サウンドを無料で利用できるサービス「サプスク」や、企業CMと連動したスペシャルキャンペーン第2弾を実施している。
■「KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト」とは
パチンコ・パチスロを通して、アニメ・マンガ・ゲーム・J-POP・イラスト・VTuberなど、日本のポップカルチャーを応援する新たな取り組み。コンテンツ産業の支援・協賛はもちろんのこと、さまざまなクリエイターへ積極的に支援・育成も行っていくという。
○キャンペーン概要
本企画は、「KYORAKU企業CM」を視聴し、動画内に登場する「!!」マークの数を当てる、ユーザー参加型のクイズキャンペーン。
今回は「クリエイター応援」をテーマに、ハイスペックPCや液晶ペンブレット、オーディオミキサー、キャプチャーユニットなど豪華賞品を用意。動画・画像制作をはじめ、音楽制作や配信活動など、さまざまなフィールドで活躍しているクリエイターの活動を強力にサポートする。
キャンペーン名：KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト スペシャルキャンペーン第2弾「クリエイター応援キャンペーン」
応募期間：2026年2月25日(水)〜3月25日(水)23:59まで
クイズ問題：KYORAKU企業CMで登場する『!!』マークの数は全部で何個あるでしょうか？
○京楽産業．企業CM
賞品：クリエイターの活動を応援する豪華アイテム(総額100万円以上)
LEVEL∞ミニタワーゲーミングPC／LEVEL-M88M-265F-TKX
ワコム 液晶ペンタブレット／Wacom Cintiq 16 (DTK168)
ソニー ゲーミングモニター／INZONE M3
ソニー ゲーミングマウス／INZONE Mouse-A
ソニー ゲーミングキーボード／INZONE KBD-H75
ソニー ヘッドセット／WH-CH720N
Bauhutte ゲーミングデスク／BHD-1200M
Bauhutte ゲーミングチェア／G-590
Bauhutte ロングモニターアームMS／BMA-1
ローランド オーディオミキサー／BRIDGE CAST X
GENELEC アクティブ・スピーカー／G One
HyperX スタンドマイク DuoCast／USB Microphone(Black) - RGB Lighting
AverMedia キャプチャーユニット／LIVE GAMER EXTREME 3 - GC551G2
OBSBOT Webカメラ／Meet SE
NEEWER リングライト／RP18B Pro
応募方法など各詳細はキャンペーンサイトにて。
○「サプスク」内のデジタル素材を定期的更新中
「サプスク」は、SNSへの投稿や動画配信などに活用できる多様なデジタルアイテムを、無料でダウンロードできるサービス。
KYORAKUでおなじみの「キュインキュイン♪」音をはじめとする人気機種の効果音や様々なグラフィック、アニメーション素材を豊富に用意。アイテムは今後も定期的に追加される予定となっている。
※利用の際は、必ず事前に利用規約を確認
○KYORAKU企業CMのスペシャルコラボver.を制作中
昨年公開された「KYORAKU企業CM」の新しいバージョンが鋭意制作中。今回はスペシャルなコラボが実現し、さらにパワーアップした内容となる予定となっている。
KYORAKUは、本プロジェクトを通じて、今後も日本のカルチャーの発展と、エンターテインメントを創り出すクリエイターを応援していくとしている。
(C)KYORAKU
現在、特設サイト(KYORAKUオフィシャルサイト内)では、SNS投稿や動画配信などに使える各種デジタルアイテム・サウンドを無料で利用できるサービス「サプスク」や、企業CMと連動したスペシャルキャンペーン第2弾を実施している。
パチンコ・パチスロを通して、アニメ・マンガ・ゲーム・J-POP・イラスト・VTuberなど、日本のポップカルチャーを応援する新たな取り組み。コンテンツ産業の支援・協賛はもちろんのこと、さまざまなクリエイターへ積極的に支援・育成も行っていくという。
○キャンペーン概要
本企画は、「KYORAKU企業CM」を視聴し、動画内に登場する「!!」マークの数を当てる、ユーザー参加型のクイズキャンペーン。
今回は「クリエイター応援」をテーマに、ハイスペックPCや液晶ペンブレット、オーディオミキサー、キャプチャーユニットなど豪華賞品を用意。動画・画像制作をはじめ、音楽制作や配信活動など、さまざまなフィールドで活躍しているクリエイターの活動を強力にサポートする。
キャンペーン名：KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト スペシャルキャンペーン第2弾「クリエイター応援キャンペーン」
応募期間：2026年2月25日(水)〜3月25日(水)23:59まで
クイズ問題：KYORAKU企業CMで登場する『!!』マークの数は全部で何個あるでしょうか？
○京楽産業．企業CM
賞品：クリエイターの活動を応援する豪華アイテム(総額100万円以上)
LEVEL∞ミニタワーゲーミングPC／LEVEL-M88M-265F-TKX
ワコム 液晶ペンタブレット／Wacom Cintiq 16 (DTK168)
ソニー ゲーミングモニター／INZONE M3
ソニー ゲーミングマウス／INZONE Mouse-A
ソニー ゲーミングキーボード／INZONE KBD-H75
ソニー ヘッドセット／WH-CH720N
Bauhutte ゲーミングデスク／BHD-1200M
Bauhutte ゲーミングチェア／G-590
Bauhutte ロングモニターアームMS／BMA-1
ローランド オーディオミキサー／BRIDGE CAST X
GENELEC アクティブ・スピーカー／G One
HyperX スタンドマイク DuoCast／USB Microphone(Black) - RGB Lighting
AverMedia キャプチャーユニット／LIVE GAMER EXTREME 3 - GC551G2
OBSBOT Webカメラ／Meet SE
NEEWER リングライト／RP18B Pro
応募方法など各詳細はキャンペーンサイトにて。
○「サプスク」内のデジタル素材を定期的更新中
「サプスク」は、SNSへの投稿や動画配信などに活用できる多様なデジタルアイテムを、無料でダウンロードできるサービス。
KYORAKUでおなじみの「キュインキュイン♪」音をはじめとする人気機種の効果音や様々なグラフィック、アニメーション素材を豊富に用意。アイテムは今後も定期的に追加される予定となっている。
※利用の際は、必ず事前に利用規約を確認
○KYORAKU企業CMのスペシャルコラボver.を制作中
昨年公開された「KYORAKU企業CM」の新しいバージョンが鋭意制作中。今回はスペシャルなコラボが実現し、さらにパワーアップした内容となる予定となっている。
KYORAKUは、本プロジェクトを通じて、今後も日本のカルチャーの発展と、エンターテインメントを創り出すクリエイターを応援していくとしている。
(C)KYORAKU