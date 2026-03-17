“奇跡の美人姉妹”エリマリ、1st写真集の表紙＆裏表紙カット公開 キュートなバニーガール姿も
“奇跡の美人姉妹”としてグラビア界で注目を集めるエリマリ姉妹（Erika、百瀬まりな）の1st写真集『fericire』（3月25日発売）の表紙と裏表紙カットが公開された。
【写真】圧倒的なポージングと表現力！美人姉妹″エリマリのバニーガール姿
表紙にはピンクのレースに包まれた柔らかな表情が印象的なカットを採用。裏表紙には、夜景と花火を背景にしたバニーガール姿のキュートなショットが収められている。
エリマリ姉妹は、週刊誌『FRIDAY』で1年間に3度も表紙を飾り、同誌のデジタル写真集・動画販売で売上1位を記録するなど、グラビア界で話題となっている姉妹。SNSでも大きな反響を呼び、注目を集めている。
撮影はベトナム最大級のリゾート地・フーコック島で実施。「最後の秘境」とも呼ばれる自然豊かなロケーションの中で、開放的なプールシーンやランジェリーカットなど、これまでにない表現に挑戦している。
今回の写真集では、姉妹ならではのポージングや表現力を生かしながら、2人自身もアイデアを出し合い、スタッフと試行錯誤を重ねて作品を制作。姉妹の絆と個性が詰まった一冊となっている。
また、4月22日にはメイキングDVDを収録した豪華版の発売も予定。さらに、3月26日発売の『FRIDAY』では写真集の未公開カット10ページが掲載される。
姉のErikaは東京都出身で、ルーマニアと日本のハーフ。TikTokを中心に活動するインフルエンサーで、フォロワー数は84万人を超える。妹の百瀬まりなはモデルやインフルエンサーとして活動し、ランジェリーブランドのプロデュースなども手がけ、SNS総フォロワー数は100万人以上を誇る。
【エリマリ姉妹からのコメント】
6年ぶりの復活から約1年間の活動を通して、目標にしていた1st写真集がついに発売決定しました。こうして姉妹で写真集が出せるのは、ずっと変わらず応援してくださったみなさんのおかげです。本当にありがとうございます！
衣装選びから、表情、雰囲気ひとつひとつにこだわり、「どうしたら見てくれるみんなに喜んでもらえるか」をたくさん考えながら作り上げました。エリマリならではの、「キュート＆セクシー」が存分に盛り込めたかと思います◇（◇＝ハート）
初挑戦となるキラーカットには少し緊張しましたが、とってもオープンな気持ちで撮影できました。私たち姉妹にしか表現できない世界観、そして私たちの成長を感じてもらえたら嬉しいです！
【写真】圧倒的なポージングと表現力！美人姉妹″エリマリのバニーガール姿
表紙にはピンクのレースに包まれた柔らかな表情が印象的なカットを採用。裏表紙には、夜景と花火を背景にしたバニーガール姿のキュートなショットが収められている。
エリマリ姉妹は、週刊誌『FRIDAY』で1年間に3度も表紙を飾り、同誌のデジタル写真集・動画販売で売上1位を記録するなど、グラビア界で話題となっている姉妹。SNSでも大きな反響を呼び、注目を集めている。
今回の写真集では、姉妹ならではのポージングや表現力を生かしながら、2人自身もアイデアを出し合い、スタッフと試行錯誤を重ねて作品を制作。姉妹の絆と個性が詰まった一冊となっている。
また、4月22日にはメイキングDVDを収録した豪華版の発売も予定。さらに、3月26日発売の『FRIDAY』では写真集の未公開カット10ページが掲載される。
姉のErikaは東京都出身で、ルーマニアと日本のハーフ。TikTokを中心に活動するインフルエンサーで、フォロワー数は84万人を超える。妹の百瀬まりなはモデルやインフルエンサーとして活動し、ランジェリーブランドのプロデュースなども手がけ、SNS総フォロワー数は100万人以上を誇る。
【エリマリ姉妹からのコメント】
6年ぶりの復活から約1年間の活動を通して、目標にしていた1st写真集がついに発売決定しました。こうして姉妹で写真集が出せるのは、ずっと変わらず応援してくださったみなさんのおかげです。本当にありがとうございます！
衣装選びから、表情、雰囲気ひとつひとつにこだわり、「どうしたら見てくれるみんなに喜んでもらえるか」をたくさん考えながら作り上げました。エリマリならではの、「キュート＆セクシー」が存分に盛り込めたかと思います◇（◇＝ハート）
初挑戦となるキラーカットには少し緊張しましたが、とってもオープンな気持ちで撮影できました。私たち姉妹にしか表現できない世界観、そして私たちの成長を感じてもらえたら嬉しいです！