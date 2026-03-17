“豊後の虎”小野俊之（49＝大分・79期）が3月24〜26日の別府F1で現役を引退する。

競輪記者になって初めて見た04年KEIRINグランプリの覇者。その勇退は月日の流れを実感させる出来事だった。

A級3班まで降班しながら不屈の闘志で今期はA級2班に返り咲き。厳しい位置取りと追い込み勝負にこだわるスタイルはまさにザ・競輪。オールドファンにはたまらない選手だった。30年間、お疲れさまでした。

スピード化がどんどん進む現代競輪。そんな中、取手の第1回ワールドサイクリスト支援競輪では小野と同学年の佐藤慎太郎が約4年ぶりのG3制覇。

日本競輪選手養成所・現所長の神山雄一郎氏が持っていた47歳10カ月のG3最年長記録を49歳4カ月へと塗り替えた。

また今期は50代のS級1班が8人もいる。最年長の山口富生（56）を筆頭に内藤宣彦（55）、志智俊夫（53）、新田康仁＆松田治之（52）、香川雄介（51）、伏見俊昭＆桑原大志（50）だ。

2月7〜9日の岐阜スポーツニッポン杯では山口、内藤、新田、伏見の4人が出場。伏見は直前の2月4日に誕生日を迎えたばかりで「ひと昔前なら引退する年齢。50歳を超えてS級1班に8人もいるなんて考えもしなかった」と話した。

また、年齢に合わせて練習や調整方法も変化しているという。「武田豊樹さん（52）からいろいろ話を聞いて、今は練習で追い込みすぎず、レースの中で調整する感じでやっています」

先駆者の経験や情報を生かし、純粋な体力で勝る若手たちに対抗すべく、日々工夫を凝らしているようだ。今後もアラフィフ世代の進化と走りに注目してほしい。

今月は訃報も立て続けに入ってきた。阿部俊さん（25＝静岡・125期）が9日の先頭誘導選手資格検定中に死去。養成所でも129期生がサーキットコース訓練中の落車により命を落とした。改めて過酷な競技だということを思い知らされた。この場を借りて哀悼の意を表します。