32歳・ABEMA西澤由夏アナ、1st写真集表紙＆帯コメント解禁 プライベートで“深すぎる親交”の人気芸人も
ABEMA初代専属アナウンサーの西澤由夏（32）の1st写真集『Tailwind』（集英社／4月1日発売）の表紙＆帯コメントが16日、解禁された。
【別カット】圧巻の美ボディを披露した西澤由夏
本作は、五島列島、長崎、軽井沢の３ヶ所で撮影した本作の表紙は、シルク生地の部屋着を身に纏ってアンニュイな表情でたたずみ、素肌感と艶感が伝わる等身大の姿を写し出したカットが抜擢。タイトル『Tailwind』の通り、この先の彼女の飛躍に“追い風”を感じずにはいられない、表紙になっている。
また、表紙の帯コメントも本日解禁。レギュラー番組で一緒にMCを務める安田大サーカス・クロちゃん、オリエンタルラジオ・藤森慎吾に加えて、『チャンスの時間』でプライベートでの“深すぎる親交”を明かしているレインボー・池田直人の3人からコメントが届いた。
また、4月にはオンラインサイン会とお渡し会の開催も決定している。
■表紙の帯コメント
西澤アナ、とっても素敵だしん！
けど、需要が置いてけぼり。
ーー安田大サーカス・クロちゃん
自然体の彼女を見ていると
幸せな気分になり、そして爆笑してました
ーーオリエンタルラジオ・藤森慎吾
抜け感 メリハリ 知性ある色気 自然体な恋人感
「美」すぎちゃう？
ーーレインボー・池田直人
■発売記念オンラインサイン会
4月1日（水）午後7：00〜
詳細・お申し込みは「MUVUS」HPにて（先着）
■発売記念お渡し会
4月4日（土）正午
東京・HMV&BOOKS SHIBUYA
詳細・お申し込みは書店HPにて（先着）
【別カット】圧巻の美ボディを披露した西澤由夏
本作は、五島列島、長崎、軽井沢の３ヶ所で撮影した本作の表紙は、シルク生地の部屋着を身に纏ってアンニュイな表情でたたずみ、素肌感と艶感が伝わる等身大の姿を写し出したカットが抜擢。タイトル『Tailwind』の通り、この先の彼女の飛躍に“追い風”を感じずにはいられない、表紙になっている。
また、4月にはオンラインサイン会とお渡し会の開催も決定している。
■表紙の帯コメント
西澤アナ、とっても素敵だしん！
けど、需要が置いてけぼり。
ーー安田大サーカス・クロちゃん
自然体の彼女を見ていると
幸せな気分になり、そして爆笑してました
ーーオリエンタルラジオ・藤森慎吾
抜け感 メリハリ 知性ある色気 自然体な恋人感
「美」すぎちゃう？
ーーレインボー・池田直人
■発売記念オンラインサイン会
4月1日（水）午後7：00〜
詳細・お申し込みは「MUVUS」HPにて（先着）
■発売記念お渡し会
4月4日（土）正午
東京・HMV&BOOKS SHIBUYA
詳細・お申し込みは書店HPにて（先着）