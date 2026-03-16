蜂谷晏海（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/16】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。並んで眠る子供たちの姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】井戸田潤の33歳美人妻「目元がパパそっくり」長男＆次男が並んだ2ショット公開

◆蜂谷晏海、並んで眠る長男＆次男ショット


蜂谷は「日曜日 2人ともなぜいつもより早起きなのだ笑」とつづり、長男と次男が布団に並んで入っている様子を投稿。ぱっちりとした目元が印象的な2人が、仲良く寄り添う可愛らしいショットを披露した。

◆蜂谷晏海の投稿に反響


この投稿には「可愛すぎる兄弟」「癒される」「目元がパパそっくり」「幸せな光景」「成長が楽しみ」「仲良し兄弟」といった声が寄せられている。

井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）

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