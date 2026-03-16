「素晴らしい曲です！」金爆・鬼龍院翔、「好きすぎて滅！」を“歌ってみた”動画披露に反響「鬼龍院さんに歌ってほしかった」「違和感が仕事しなさすぎて滅」
ゴールデンボンバーの鬼龍院翔（41）が15日、自身のXとYouTubeチャンネルを更新。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの人気曲「好きすぎて滅！」を歌う動画を公開し、話題を呼んでいる。
【動画】「違和感が仕事しなさすぎて滅」M!LK「好きすぎて滅！」を熱唱する鬼龍院翔
鬼龍院は「なぜか鬼龍院が作った曲っぽいって色々な人に言われたので歌ってみました」ときっかけを明かし、「が！この曲…じっくり聴けば聴くほど楽曲としての完成度の高さに感服いたしました…！各メンバーさんの表現力の素晴らしさは勿論なのですが、この楽曲のキャッチーさと複雑さのバランス、時代を捉え一歩先を行った歌詞の方向性…こんな凄い曲、僕には絶対作れません！滅！」と絶賛。
また投稿によると、同日に行われたメンバー・喜矢武豊（41）のバースデーライブでも同曲の歌唱を披露したとみられ、動画公開のタイミングについて、ライブ前では「インパクトが弱まってしまう」ことを理由にライブ後に公開したことを説明し、「この曲、歌ったり編集してたりしたからもう何週間もずっと頭の中を離れない…笑 あらためて、素晴らしい曲です！」と再度の称賛で締めくくった。
この投稿にファンからは「アイドルの曲に詳しくない私が何故かこの曲だけは好きで聴いていたので、鬼龍院さんが歌ってくれて本当に本当に嬉しいです!!!そして何故好きだったのかも分かりました（鬼龍院さんっぽい楽曲だったのね）」「違和感が仕事しなさすぎて滅！」「翔さんの歌唱で聴けるとは最高すぎます ありがとうございます!!」「そうなんです！『好きすぎて滅』はゴールデンボンバー味があるとか鬼龍院さんが作ったんじゃないの？と言われてたんで鬼龍院さんに歌ってほしかったんですごく嬉しいです」「メロディ、歌詞聴いてみると、確かにキリちゃんっぽいww」「まさか鬼龍院さんで聴けるなんて歌う姿一生懸命すぎて滅」「確かにキリショー作りそうな曲やなーと思ってました 歌ってくれてありがとう」「推しと推しのコラボレーションです」など、多くの反響が寄せられている。
【動画】「違和感が仕事しなさすぎて滅」M!LK「好きすぎて滅！」を熱唱する鬼龍院翔
鬼龍院は「なぜか鬼龍院が作った曲っぽいって色々な人に言われたので歌ってみました」ときっかけを明かし、「が！この曲…じっくり聴けば聴くほど楽曲としての完成度の高さに感服いたしました…！各メンバーさんの表現力の素晴らしさは勿論なのですが、この楽曲のキャッチーさと複雑さのバランス、時代を捉え一歩先を行った歌詞の方向性…こんな凄い曲、僕には絶対作れません！滅！」と絶賛。
この投稿にファンからは「アイドルの曲に詳しくない私が何故かこの曲だけは好きで聴いていたので、鬼龍院さんが歌ってくれて本当に本当に嬉しいです!!!そして何故好きだったのかも分かりました（鬼龍院さんっぽい楽曲だったのね）」「違和感が仕事しなさすぎて滅！」「翔さんの歌唱で聴けるとは最高すぎます ありがとうございます!!」「そうなんです！『好きすぎて滅』はゴールデンボンバー味があるとか鬼龍院さんが作ったんじゃないの？と言われてたんで鬼龍院さんに歌ってほしかったんですごく嬉しいです」「メロディ、歌詞聴いてみると、確かにキリちゃんっぽいww」「まさか鬼龍院さんで聴けるなんて歌う姿一生懸命すぎて滅」「確かにキリショー作りそうな曲やなーと思ってました 歌ってくれてありがとう」「推しと推しのコラボレーションです」など、多くの反響が寄せられている。