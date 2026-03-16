「素晴らしい曲です！」金爆・鬼龍院翔、「好きすぎて滅！」を“歌ってみた”動画披露に反響「鬼龍院さんに歌ってほしかった」「違和感が仕事しなさすぎて滅」

「素晴らしい曲です！」金爆・鬼龍院翔、「好きすぎて滅！」を“歌ってみた”動画披露に反響「鬼龍院さんに歌ってほしかった」「違和感が仕事しなさすぎて滅」