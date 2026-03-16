4月6日（月）スタートの日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

すでに出演を発表している森カンナ（主演）、西垣匠に加え、新たに5名のキャストを情報解禁！

森が演じる主人公・真奈美の警察同期であり親友の豊橋依織役に大沢あかね、真奈美の先輩で捜査一課の古株刑事・清住五郎役に星田英利、捜査一課の若き女性管理官・高峰綾乃役に桜井玲香、真奈美の元夫で私立探偵の桐生徹役に青柳翔、警視庁の鑑識官で真奈美の友人・小野由利子役に堀内敬子が決定！

当記事では、星田のコメントと役柄を紹介。

■星田英利 コメント

古い体質の問題アリな中年刑事を演じています。オファーを頂戴した時、主人公が"50人と同時に肉体関係を持っている女性刑事"というのを聞いて「そんなドラマありなの!?」と驚きましたが、格別のワクワクを感じてお受けしました。

クランクインして、ファーストシーンで森カンナさんが演じる真奈美と絡んだ瞬間（あ、絡む、というのはそういう意味じゃないのであしからず 笑）、森さんの風情に素晴らしい作品になることを確信しました。

先述の設定ばかりに目が行きがちですが、ミステリーの要素も強く、骨太なストーリーでもあったりします。

何がどう混ざり合うのか、視聴者の皆様と同じくらい、僕も放送を観るのが楽しみです。

※清住五郎（きよすみ ごろう）…星田英利

捜査一課の刑事で、古い考えの持ち主。今でも昭和スタイルの捜査をしている。

真奈美の奔放な私生活を理解できない。