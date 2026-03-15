SWEET STEADY「すいすてからの応援歌」想い込めたステージ コール＆レスポンスで盛り上げる【AGESTOCK2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）が15日、ライブイベント「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演した。
【写真】ふるっぱー妹分、想い込めたステージ
「SWEET STEP」で幕開けしたSWEET STEADYのステージ。庄司なぎさが「今日はSWEET STEADYの名前だけでも覚えて帰ってください！」と呼びかけスタートした「すいーとたいむ（Long ver.）」ではコール＆レスポンスで会場は一体感に包まれる。続けて「カワイイコレクション」でさらにボルテージを高め、「頑張るみんなに向けてすいすてからの応援歌です」と紹介した「ファンファーレ」で想いを込めたパフォーマンスを披露し、会場を後にした。
同イベントには9組のアーティストが出演。KAWAII LAB.からCANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが集結し、アーティスト活動再開後初のステージとなったRYOKI MIYAMA（三山凌輝）をはじめ、Hump Back、WILD BLUE、一夜限りの復活となったフジコーズ、ONSENSE、NEWTRENDが会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
M1.SWEET STEP
M2.すいーとたいむ（Long ver.）
M3.カワイイコレクション
M4.ファンファーレ
【Not Sponsored 記事】
【写真】ふるっぱー妹分、想い込めたステージ
◆SWEET STEADY、コール＆レスポンスで盛り上げる
「SWEET STEP」で幕開けしたSWEET STEADYのステージ。庄司なぎさが「今日はSWEET STEADYの名前だけでも覚えて帰ってください！」と呼びかけスタートした「すいーとたいむ（Long ver.）」ではコール＆レスポンスで会場は一体感に包まれる。続けて「カワイイコレクション」でさらにボルテージを高め、「頑張るみんなに向けてすいすてからの応援歌です」と紹介した「ファンファーレ」で想いを込めたパフォーマンスを披露し、会場を後にした。
◆「AGESTOCK2026」CANDY TUNE・RYOKI MIYAMAら9組集結
同イベントには9組のアーティストが出演。KAWAII LAB.からCANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが集結し、アーティスト活動再開後初のステージとなったRYOKI MIYAMA（三山凌輝）をはじめ、Hump Back、WILD BLUE、一夜限りの復活となったフジコーズ、ONSENSE、NEWTRENDが会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.SWEET STEP
M2.すいーとたいむ（Long ver.）
M3.カワイイコレクション
M4.ファンファーレ
【Not Sponsored 記事】