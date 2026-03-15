【衛生観念ヤバ！義両親と同居】「優しい…」妊娠中から手厚いサポート感謝！＜第1話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第1話 感謝してる……けど
【編集部コメント】
シングル家庭で育ったフミカさん。実母とは折り合いが悪く、高校を卒業してからほぼ絶縁状態なのだとか。専門学校も自力で卒業した苦労人です。整体師として働いていたため収入は安定していましたが、妊娠を機に退職。つわりがひどいにもかかわらず身寄りがおらず、「うちで生活したら？」と温かく迎え入れてくれた義両親には今でも頭があがりません。ただ、義実家は二世帯住宅仕様でなく、キッチン・風呂・トイレなど全てが共用。ありがたくはありますが、完全同居ともなればやはり一筋縄とはいきません。何やら思うところがある様子ですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第1話 感謝してる……けど
【編集部コメント】
シングル家庭で育ったフミカさん。実母とは折り合いが悪く、高校を卒業してからほぼ絶縁状態なのだとか。専門学校も自力で卒業した苦労人です。整体師として働いていたため収入は安定していましたが、妊娠を機に退職。つわりがひどいにもかかわらず身寄りがおらず、「うちで生活したら？」と温かく迎え入れてくれた義両親には今でも頭があがりません。ただ、義実家は二世帯住宅仕様でなく、キッチン・風呂・トイレなど全てが共用。ありがたくはありますが、完全同居ともなればやはり一筋縄とはいきません。何やら思うところがある様子ですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙