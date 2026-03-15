WBC準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。5回裏に侍ベンチと交流したベネズエラ主将が話題になっている。

5-4とリードした5回裏、日本の岡本が打ち上げた。三塁ベンチ付近への小飛球となり、ベネズエラの主将であり、この試合のマスクを被ったペレスがキャッチした。ベンチが近かったこともあり、そのまま侍ベンチをじっと見つめていた。

このシーンに驚いたのは米放送局「FOXスポーツ」のアナリストのベン・バーランダー氏。自身のXに「ドラマか？ 緊張が走っているのか誰か教えてくれ！ なんでサルビー（ペレス）は日本ベンチを睨みつけたんだ？」と投稿した。コメント欄では「オオタニとサルビーはMLBの中でもめっちゃいい人だけど、そんな彼らでもWBCになれば闘争心むき出しだもんな」「ただの友好的なやり取りじゃない？」「彼は普段こんなことやらないもんな」「サルビーは超いい人。ベンチから何か聞こえたのかも」「サルビーは日本語分からないだろ」などの声が上がった。

実際、ペレスの見つめたベンチにいた大谷は白い歯を見せてにっこりと反応。ちょっとした交流だったようだ。ペレスは試合後、米メディアの取材に対し、「家族のためにプレーした。彼らがビザを取得して見に来るのは難しいことなんだ。国のために戦ったんだ。3000万人の国民からのサポートがあったと分かっている。それでここまで来られたんだ」と熱い思いを語っていた。



（THE ANSWER編集部）