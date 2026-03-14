イリュージョニストのプリンセス天功（年齢非公表）が、13日配信のABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。初代引田天功のギャラを明かす場面があった。

もともとイリュージョンには興味がなく、アイドルを目指していたというプリンセス天功だが、母と初代引田天功の所属事務所社長がいとこ同士だったため、引田天功事務所に入所。ある日、特番収録前に初代が倒れて入院し、急きょ代役で大脱出ショーを任されたという。

プリンセス天功は「初代は大体、1時間でギャラは2億円いただいてました」と激白。「平成ノブシコブシ」吉村崇が「それはテレビで、ですか？」と仰天する中、「テレビのギャラです。大脱出と言われているギャラは1時間で2億円いただいてました」と明かした。

その特番で挑戦した大脱出は「巨大火の玉が激突、大爆破からの大落下！恐怖の空中ケーブル大脱出」という内容で、逆さづりにされて空中を行く巨大なケーブルカーから脱出するというもの。しかし、身長190センチ、体重100キロと大柄な初代に合わせて装置が作られていたため、「命綱がゆるゆるで落下。大爆破の爆音で鼓膜が破れちゃった。なんにも聞こえなくなっちゃったんですね。アナウンサーの方にインタビューされたんですけど、“聞こえません…”で終わっちゃった」と振り返っていた。