【TGC】『今日好き』米澤りあ、ピンク×白のガーリーなコーデでランウェイ彩る
ABEMA『今日、好きになりました。』卒業編に出演中の米澤りあが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】いつもとのギャップ！クールにランウェイするりあ
米澤は「2nd FASHION SHOW STAGE」に登場。トップスはピンクを基調に白のレースがあしらわれ、リボンが特徴的なドロワーズの装いでガーリーな雰囲気を醸し出した。髪の毛には花がちりばめられ、頬にはリボンのようなデザインのメイクが施された。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】いつもとのギャップ！クールにランウェイするりあ
米澤は「2nd FASHION SHOW STAGE」に登場。トップスはピンクを基調に白のレースがあしらわれ、リボンが特徴的なドロワーズの装いでガーリーな雰囲気を醸し出した。髪の毛には花がちりばめられ、頬にはリボンのようなデザインのメイクが施された。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。