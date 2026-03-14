水沢エレナ （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/14】女優でモデルの水沢エレナ（33）が3月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。離婚していたことを報告した。

【写真】水沢エレナのウエディングドレス姿

◆水沢エレナ、離婚報告


水沢は「私事で大変恐縮ではございますが、昨年離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と投稿。「今後もより一層努力を重ね、精進してまいります。変わらず温かく見守っていただけますと幸いです」と伝えている。

◆水沢エレナ、2023年に結婚


水沢は2023年3月22日にInstagramにて「この度、かねてよりお付き合いをしていた方と入籍致しました」と報告していた。（modelpress編集部）

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