『新婚さん』70歳夫＆59歳妻、終電なくなりホテルへ→同じベッドで大パニック「試されているかと思った」
お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）のあす15日放送回には、70歳の夫と59歳の妻という大人カップルが登場する。
【新婚さん】着物を着こなした59歳の妻
70歳の夫は和柄デザイナーで、人気チョコレートのパッケージなども手がけている。これまで和柄に関する書籍を10冊出版し、累計売り上げは60万部以上。「和柄のスペシャリスト」として知られている。
それぞれ離婚を経験し、2度目の結婚。長い独身時代を経て出会ったそう。子供を産んでいない妻は、10年ほど前から「60歳ぐらいで誰か家族になってくれたらいいな」と思っていた。逆に夫は、あえて独りの楽しみを見つけていたので寂しいと思っていなかったが、「彼女と出会って『本当は寂しかった』と気づいた」と振り返る。
そんな2人のなれ初めは、やはり着物からだそう。経営していたブティックを畳み、「着物が着たい」と呉服の世界に入った妻。SNSを見て、「良い投稿をしている人だな」とずっとフォローしていたのが夫だった。ある時、妻は「着物パーティを主催します」という投稿を目にし、京都のお寺で行われた100人ほどの会に参加した。
大好きなショーン・コネリーのように枯れた感じが漂うシルバーヘアの夫に好感を抱いたという。逆に夫は、挨拶に来た妻を見て「好みの顔や」と好印象。妻がもっとお話を聴いてみたいと思っていたところ、パーティーで隣の席になった人から、「先生（夫）も来られるお茶と狂言の会に行かない？」と誘われて参加し、再会。運命を感じた夫は、帰り際、妻を食事に誘った。
京都のダイニングバーで、2人きりでの食事。話が盛り上がり、気づけば6時間半も経って24時前に…。当時、大阪に住んでいた妻は、すでに終電がない。夫からは、「一緒に泊まりますか？」という誘い。それに対し、タクシーで帰るという選択肢を思いつかなかった妻は、1月の京都で野宿をするか泊まるかしかないと思い込み、2人でホテルへ。
「彼女が泊まることを望んでいる」と捉えていた夫が、先にお風呂に入るかと尋ねても、妻は「結構です」と真顔でピシャリ。寝る際も、「私のせいでソファに寝させるのも申し訳ない」と、仕方なく同じベッドに入った妻だったが、夫が太ももを触ってきたことで「ギャー！」と大パニック。夫は「嫌よ嫌よも好きのうちと試されているかと思った」というが、どうやら違うと察し、「何もしないから安心して寝て」と紳士な対応をしてみせた。
その後、気まずくなると思いきや、そこはオトナ。友達以上恋人未満の関係が続く。しかし「妻にするならこの人しかいない」と心の中に決めていた夫は、半年後、東京での仕事に妻を誘う。そこで2人を結びつける出来事が起こるのだが…ここは本人たち出演の再現VTR「新婚さん劇場〜ドライブで起こった恋の発熱〜」として紹介する。
2年前、東京から車で帰っていた時のこと。ひどい渋滞に巻き込まれ、夫からの提案でしりとりに興じることになった。「こんな楽しそうにしりとりする70歳、初めて！」と微笑ましく感じつつも3時間が経過したあたりで、妻が発熱。どうやらしりとりで頭を使い過ぎたせいだったようだが、自宅のある大阪まではまだ遠く、「僕の家で休んでいきませんか」という夫の言葉に甘えることに…。そこで献身的な看病を受け、「さりげない優しさが、私の体をさらに熱くさせた」と官能的に実感。「一緒にやっていけるのかな」という思いにいたり…。
【新婚さん】着物を着こなした59歳の妻
70歳の夫は和柄デザイナーで、人気チョコレートのパッケージなども手がけている。これまで和柄に関する書籍を10冊出版し、累計売り上げは60万部以上。「和柄のスペシャリスト」として知られている。
そんな2人のなれ初めは、やはり着物からだそう。経営していたブティックを畳み、「着物が着たい」と呉服の世界に入った妻。SNSを見て、「良い投稿をしている人だな」とずっとフォローしていたのが夫だった。ある時、妻は「着物パーティを主催します」という投稿を目にし、京都のお寺で行われた100人ほどの会に参加した。
大好きなショーン・コネリーのように枯れた感じが漂うシルバーヘアの夫に好感を抱いたという。逆に夫は、挨拶に来た妻を見て「好みの顔や」と好印象。妻がもっとお話を聴いてみたいと思っていたところ、パーティーで隣の席になった人から、「先生（夫）も来られるお茶と狂言の会に行かない？」と誘われて参加し、再会。運命を感じた夫は、帰り際、妻を食事に誘った。
京都のダイニングバーで、2人きりでの食事。話が盛り上がり、気づけば6時間半も経って24時前に…。当時、大阪に住んでいた妻は、すでに終電がない。夫からは、「一緒に泊まりますか？」という誘い。それに対し、タクシーで帰るという選択肢を思いつかなかった妻は、1月の京都で野宿をするか泊まるかしかないと思い込み、2人でホテルへ。
「彼女が泊まることを望んでいる」と捉えていた夫が、先にお風呂に入るかと尋ねても、妻は「結構です」と真顔でピシャリ。寝る際も、「私のせいでソファに寝させるのも申し訳ない」と、仕方なく同じベッドに入った妻だったが、夫が太ももを触ってきたことで「ギャー！」と大パニック。夫は「嫌よ嫌よも好きのうちと試されているかと思った」というが、どうやら違うと察し、「何もしないから安心して寝て」と紳士な対応をしてみせた。
その後、気まずくなると思いきや、そこはオトナ。友達以上恋人未満の関係が続く。しかし「妻にするならこの人しかいない」と心の中に決めていた夫は、半年後、東京での仕事に妻を誘う。そこで2人を結びつける出来事が起こるのだが…ここは本人たち出演の再現VTR「新婚さん劇場〜ドライブで起こった恋の発熱〜」として紹介する。
2年前、東京から車で帰っていた時のこと。ひどい渋滞に巻き込まれ、夫からの提案でしりとりに興じることになった。「こんな楽しそうにしりとりする70歳、初めて！」と微笑ましく感じつつも3時間が経過したあたりで、妻が発熱。どうやらしりとりで頭を使い過ぎたせいだったようだが、自宅のある大阪まではまだ遠く、「僕の家で休んでいきませんか」という夫の言葉に甘えることに…。そこで献身的な看病を受け、「さりげない優しさが、私の体をさらに熱くさせた」と官能的に実感。「一緒にやっていけるのかな」という思いにいたり…。