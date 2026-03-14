レンジローバーの世界観を体験できる旅

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは、レンジローバーの世界観を体験できる特別な旅のプログラム『レンジローバー・ジャーニー（RANGE ROVER JOURNEY）』の始動を発表した。

【画像】『レンジローバー・ジャーニー』と、レンジローバーが提供するモダンラグジュアリーの世界 全24枚

本プログラムは、サステナブルな旅を専門とするプレミアム・トラベルプラットフォーム『カムイ（Kammui）』と協力し、日本の豊かな自然や文化に触れるオーダーメイドな体験を提案するものである。



レンジローバーの世界観を体験できる特別な旅のプログラム『レンジローバー・ジャーニー』を展開。 ジャガー・ランドローバー・ジャパン

目的地到着後の移動はすべて、専属ドライバーが運転するレンジローバーがサポートし、ラグジュアリーSUVのパイオニアならではの快適な旅が提供される。

旅程は専任のコンシェルジュが利用者の要望に合わせて完全にカスタマイズするため、他では得られない特別な時間を過ごすことが可能だ。

『レンジローバー・ジャーニー』は、3月20日よりスタートし、旅の舞台は、伊勢、箱根、ニセコ＆余市の3地域が用意されている。

厳選された目的地と体験内容

『レンジローバー・ジャーニー』で展開されるプログラムは、地域の特性を活かした『伊勢の旅』、『箱根の旅』、『ニセコ＆余市の旅』の3つのコースが用意されている。

伊勢ではプライベートヴィラ『コバ・カクダ（COVA KAKUDA）』でのリトリートや伊勢神宮の特別参拝が用意され、特別ガイドとともに日本人の心のふるさとであり続ける場所の厳かな静けさ、伝統、洗練された郷土料理、そしてサステナブルなモダンラグジュアリーが提供される。旅程は1泊2日もしくは2泊3日で、料金は1名40万円からとなる。



レンジローバーの世界観を体験できる特別な旅のプログラム『レンジローバー・ジャーニー』を展開。 ジャガー・ランドローバー・ジャパン

箱根では小田原駅をスタートして、江之浦の現代アート施設『小田原文化財団 江之浦測候所』をディレクターの案内で巡り、箱根の名旅館『強羅花壇』に宿を取る。心身を解き放つ安らぎと、日本の自然の時を超えた優美さ、そして刺激的な文化体験が1つになったプランである。料金は1泊2日あたり1名34万円からとなる。

北海道のニセコ＆余市では、ガイド付きで大自然アクティビティと洗練された食を愉しむ。パウダースノーのトレイルスキーや新鮮な海の幸を楽しむ食体験、没入型アート体験などが含まれる。料金は2泊3日あたり1名46万円からとなる。

『レンジローバー・ジャーニー』は、いずれも通常ではアクセスできない特別な体験が組み込まれており、レンジローバーが掲げる『モダンラグジュアリー」のビジョンを、移動と滞在の両面から深く味わえる内容となっている。