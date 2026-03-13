指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「=LOVE（イコールラブ）」の大谷映美里（27）は3月10日、自身のXを更新し、WBCを現地観戦したことを報告した。投稿では「4連勝おめでとうございます！ 凄かった」とつづり、侍ジャパンの戦いを東京ドームで見届けたことを伝えている。

【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響

公開された写真では、東京ドームの場内に設置された大谷翔平（31）の巨大ビジュアルパネルの前で、大谷が笑顔でピースサインを見せている。ドジャースの青いキャップにダークカラーのコート、ダメージデニムを合わせたカジュアルな装いで、白いショルダーバッグが映える一枚となっている。苗字が同じ「大谷×大谷」の構図が、ファンの注目を集めた。

【画像】大谷翔平の巨大パネル前で笑顔を見せる大谷映美里（画像は大谷映美里公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「えええ！ WBC観に行ってたの～～！！ うらやましい！ 大谷×大谷、夢のコラボすぎる」「夢の大谷ツーショット！ 勝利の女神みりちゃん！！」「みりちゃんの応援パワーも絶対入ってるよね。侍ジャパン強すぎワロタ」「Wオオタニサンキター！！ このまま世界一連覇へ突っ走れ！！」といった声が寄せられている。