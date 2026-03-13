チェコ代表が発信し続ける日本への感謝

日本とチェコの絆は深まるばかりだ。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場したチェコ代表は、1次ラウンド・プールCで4戦全敗となり敗退した。それでも、今大会もスポーツマンシップを貫く姿勢がファンに好感を与えた。対戦相手へのリスペクトを欠かさず、最後の最後まで日本への感謝を発信し続けた。

チェコ代表の公式X（旧ツイッター）は12日、「東京ドームでの最後の試合は素晴らしい経験でした！ ありがとう日本、ありがとうファンの皆」と、グラウンドにチェコと日本の国旗が並んだ試合前の整列写真を投稿した。10日の日本戦には0-9で敗れたものの、対戦相手へのリスペクトを忘れず、改めて感謝の言葉を口にした。

この投稿の直前にも「日本よ、マイアミでの健闘を祈る！」と、16文字の日本語のメッセージを投稿し、マイアミでの準々決勝に進んだ野球日本代表「侍ジャパン」にエールを送っていた。

両国の温かい関係性に、SNS上のファンからは「TeamCzechの素晴らしいパフォーマンスとゲームへの真摯な献身に感謝します！」「チェコの野球に幸運を祈ります」「素敵な試合をありがとう!!」「いい試合だった！ 君たちは最高だ！」と感激の声が上がっている。（Full-Count編集部）