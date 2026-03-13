◇女子ゴルフツアー 台湾ホンハイ・レディース第2日（2026年3月13日 台湾 オリエントG＆CC＝6720ヤード、パー72）

5位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が1イーグル、4バーディー、2ダブルボギーの70で回り、通算3アンダーに伸ばし、ホールアウト時点で単独首位に浮上した。

佐久間は前週の開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースを制しており、88年ツアー制度施行後は史上初となる開幕2連勝を視界に捉え週末を迎える。

強風の中で安定感のあるゴルフを見せた。1番でバーディーを奪いながら3番、4番でダブルボギーを叩いた。しかし5番で挽回し、10番パー5ではグリーン手前のバンカーから放り込むチップインイーグルを決めて流れを引き寄せ、15番、18番で2〜3メートルのチャンスをものにした。

ホールアウト後のインタビューでは「もったいないダボが2ホール続けて出たけど、イーグルも取れたし、たくさんバーディーも取れたので、良いラウンドができた。先週から調子は悪くないので、そのまま入れている。風の中のジャッジがうまくいっているのかなと思う」と話した。