小学生の子どもがいるのに、「土日祝もシフト制」の販売職から抜け出せません。転職サイトで“完全週休2日・年間休日120日以上”を見ると惹かれますが、実際はそんなに休めない気もします。育児中の転職で、求人票のどこを信じればいいのでしょうか？

求人票の「完全週休2日」はどういう意味か

求人票に記載されている「完全週休2日」という表記は、毎週必ず2日休みがあることを意味します。ただし、その休みが土日とは限らず、平日を含むシフト制の場合もあることには注意が必要です。

一方、「週休2日」と書かれている場合は、月に1回以上、週2日の休みがあることを指すため、実際の休日数にはばらつきが出やすくなります。表記が似ていても意味は異なるため、まずはこの違いを押さえておくことが重要です。

育児中の場合、曜日が固定されているかどうかは生活への影響が大きくなりがちです。例えば、土日に出勤が発生する場合、保育料や学童の利用料、家族へのサポート費用など、想定外の出費が増える可能性もあります。「完全週休2日」とあっても、どの曜日が休みになるのかを確認しなければ、期待とのズレが生じるかもしれません。



「年間休日120日以上」は休みやすさを示す指標か

「年間休日120日以上」という数字には土日祝だけでなく、年末年始や夏季休暇などが含まれている場合もあります。また、休日数が多くても繁忙期には連続勤務が発生する職場もあり、必ずしも休みを取りやすいとは限りません。

繁忙期の出勤が多い場合、残業代の支給有無や固定残業制かどうかによって、実際の手取り額に差が出ることもあります。

年間休日はあくまで「総量」を示す指標であり、日々の休み方や取得しやすさとは別に考える必要があります。育児との両立を考える場合は、年間休日の多さだけで判断せず、収入や手取りへの影響も含めて勤務実態を確認することが大切です。



育児中に確認しておきたい勤務条件

育児中の転職では、休日数だけでなく、勤務条件全体を確認する必要があります。例えば、土日出勤の頻度がどの程度あるのか、学校行事やお子さんの体調不良による急な休みに対応できる体制があるのか、といった点です。

急な欠勤が多くなった場合、時給制や日給制では収入がそのまま減るケースもあります。また、欠勤や早退が賞与評価や昇給に影響するかどうかも、事前に確認しておきたいポイントです。

シフトの決まり方にも注意が必要です。シフトが直前まで確定しない場合、家庭の予定を立てにくくなるだけでなく、副収入や家計管理の計画が立てにくくなることもあります。



求人票だけでは分からないポイント

求人票には、勤務時間や休日数といった基本的な条件は記載されていますが、実際の働き方までは分からないことがあります。例えば、「残業少なめ」と書かれていても、特定の時期だけ業務が集中するケースや、急な欠勤時にカバーに入らなければならない職場もあります。

こうした実態は、求人票だけでは判断しにくい部分です。面接や面談の場では、「忙しい時期の残業時間はどの程度か」「残業代はどのように支給されるか」「急な欠勤が評価や給与にどう影響するか」といった質問をすることで、働き方のイメージをつかみやすくなるでしょう。



優先順位を整理して転職先を判断する

すべての条件を満たす求人を見つけることは簡単ではありません。そのため、転職を考える際には、何を最優先にしたいのかを整理しておくことが重要です。

例えば、「土日は必ず休みたい」「平日の早い時間に帰れることを重視したい」「収入は多少下がっても安定した働き方を選びたい」など、家庭の状況によって優先順位は異なります。条件の一部に妥協が必要になる場合もありますが、あらかじめ軸を決めておくことで、納得感のある判断につながります。



「条件」ではなく「実態」を確認する

育児中の転職では、「完全週休2日」や「年間休日120日以上」といった条件に目が向きやすくなりがちです。しかし、これらの表記だけで働きやすさを判断するのは難しい場合があります。

大切なのは、求人票に書かれている条件の意味を正しく理解したうえで、実際の働き方や職場の体制を確認することです。条件だけに頼らず、実態を見極めながら判断することで、転職後のミスマッチを減らしやすくなるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー