世界最小クラスの「ルンバ ミニ」、桜と若葉カラーが発売
アイロボットジャパンは3月13日、世界最小クラスのロボット掃除機「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション」の桜（SAKURA）、若葉（WAKABA）モデルを発売した。価格は49,800円。
Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション。手前左が桜カラー、右が若葉カラー
「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション」はコンパクトな住居が多い日本の住環境のニーズに対応するために開発された、国内市場最小のロボット掃除機。本体のサイズは、体積比で従来型ルンバの約2分の1まで削減し、設置面積を最小限に抑えつつ、狭いエリアを清掃しやすくなっている。ごみ吸引に加え、水拭きにも対応する。
カラーは白（SHIRO）、黒（KURO）、若葉（WAKABA）、桜（SAKURA）の4色を用意しているが、2月27日の製品発売時は白、黒のみの提供だった。今回パステルカラーの若葉（WAKABA）、桜（SAKURA）を発売し、これまでロボット掃除機を導入したことのない人への訴求に勢いをつける。
