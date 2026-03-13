「アニマ大阪2026」Kalafinaシークレット登場・i☆Ris×虹ヶ咲コラボ…総勢15組集結【ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA】
【モデルプレス＝2026/03/13】アニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA supported by Lemino」が、3月7日にAsue アリーナ大阪にて開催された。ここではイベントの様子をまとめる。
【写真】「アニマ大阪2026」シークレット登場したアーティスト
2009年のスタート以来、「アニメミュージックの魅力を世界へ」をコンセプトに掲げてきたアニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX」。2025年に開催された「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino」では約1万人を動員。そして今回、2019年以来の復活となった大阪公演においても約8,000人のファンが詰めかけ、会場は今まで以上の感動と熱狂の渦に包まれた。
トップバッターは11年ぶりの出演となるangela。TVアニメ『シドニアの騎士』より「シドニア」、TVアニメ『不器用な先輩。』の「不器用な I love you」を歌い上げ、会場の熱量を一気に高めた。続いてはアーティストデビュー5周年を迎えた大西亜玖璃が登場。TVアニメ『このヒーラー、めんどくさい』の「ジェリーフィッシュな君へ」、TVアニメ『スライム倒して300年、知らないうちにレベル MAX になってました〜そのに〜』の「イニミニマニモ」を披露。
期待と熱気が交差する会場で、「ANIMAX MUSIX」ならではのスペシャルコラボレーションの第1弾がスタートし、鈴木このみ×GRANRODEOが登場。TVアニメ『武装錬金』の「真赤な誓い／福山芳樹」を熱唱し、会場からは割れんばかりの声援と「真赤な誓い！」が鳴り響いた。熱気が冷めやらぬ中、芹澤優 feat. MOTSU×angelaが「You＆Me／田村ゆかり feat. motsu from m.o.v.e」を披露。アーティストの垣根を超えたコラボレーションに会場は大きく沸き立った。
コラボコーナー終了後には佐々木李子が登場し、TVアニメ『異世界黙示録マイノグーラ〜破滅の文明で始める世界征服〜』の「Majestic Catastrophe」、TVアニメ『リンカイ！』の「Windshifter」を披露し会場を魅了した。
次は上杉真央が「ゼロイグニッション」（TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』）、「Liberty Seed」を熱唱し、会場を彼女の楽曲の世界観に。その後ファンセレクションパートと称し、ファンから寄せられた「ANIMAX MUSIX」でしか見られない、スペシャルコラボレーションを連続で披露。1曲目はi☆Risで「IRIS OUT／米津玄師」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』）。2曲目は大西亜玖璃が「花に赤い糸／麻倉もも」（映画『好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜』）を熱唱。一夜限りのスペシャルコラボレーションに会場は沸き立った。
続いて、スペシャルコラボレーションの第1弾にオーイシマサヨシ×佐々木李子×GRANRODEOが「創聖のアクエリオン／AKINO from bless4」（TVアニメ『創聖のアクエリオン』）を披露。2025年には20周年を迎えた本作品。イントロが流れると、会場からは歓声が上がり、今でも多くのアニメミュージックファンの心に染み渡る楽曲であることが伺えた。
TRUEは「ユートピア」（『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』）、「ToCoda」（『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前期）を披露し、会場の一体感を高めた。続いては北宇治カルテットの4人が登場。TVアニメ『響け！ユーフォニアム2』の「ヴィヴァーチェ」、TVアニメ『響け！ユーフォニアム』の「トゥッティ」を披露。「今日は全国大会といっても過言ではない！」と作品と関連したトークで、会場を沸かせた。
TVアニメ『響け！ユーフォニアム2』にゆかりのある2組が力強く会場を盛り上げた後、第三弾のスペシャルコラボレーションとして、北宇治カルテット×TRUEで本作OPの「サウンドスケープ／TRUE」を歌い会場を盛り上げた。前半戦のラストにはi☆Risが登場し、「夢へのヒトカケラ」（TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』）を披露。「今日はいつものかわいい i☆Ris とは違って刺激的でかっこいい i☆Ris を見せたいと思います！」と話し、「Romantic Showdown」で会場を魅了した。
休憩を挟み、後半戦のトップバッターはfripSide。アンケートでリクエストソング1位を獲得した「Two souls−toward the truth−−version2023−」（TVアニメ『終わりのセラフ』）を披露した後、「PHASE NEXT」を披露し、会場のボルテージを高めた。
続いて、芹澤優 feat. MOTSUが登場。TVアニメ『MFゴースト』の「JUNGLE FIRE feat. MOTSU」、「TIMELESS POWER feat. MOTSU」を歌い、アップテンポなユーロビートで会場を盛り上げた。その後TVアニメ『Re：ゼロから始める異世界生活』のムービーに合わせて鈴木このみが登場し、本作の「Recollect／鈴木このみ feat. Ashnikko」、TVアニメ『ノーゲーム・ノーライフ』の「This game」を歌唱し会場を沸かせた。虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会は、「Colorful Dreams! Colorful Smiles！」、「約束になれ僕らの歌」を披露。「大阪は（本作の）映画の舞台の一つにもなっているので、こうやってステージに立てていることがとても嬉しいです！」と話した。
セルフカバーセレクションでは、TRUEがTVアニメ『マクロスΔ（デルタ）』の「僕らの戦場／ワルキューレ」を歌唱。作詞家・唐沢美帆として名を連ねる楽曲を届け、会場を魅了した。続いて、スペシャルコラボレーションラストは、angela×八木沼悟志＆阿部寿世 from fripSideがTVアニメ『亜人』の「僕は僕であって／angela×fripSide」を披露。その後、茜屋日海夏＆芹澤優＆若井友希＆山北早紀 from i☆Ris×虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会が「繚乱！ビクトリーロード」を歌い上げ、会場は沸きあがった。
後半戦も中盤。盛り上がりの最中でスペシャルアーティストの高橋洋子が登場。「魂のルフラン」（『新世紀エヴァンゲリオン 劇場版 シト新生』）を歌い、会場のボルテージは最高潮へ。続いてTVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の「FLY ME TO THE MOON2020」、「残酷な天使のテーゼ」を披露し会場は熱気に包まれ、最高の盛り上がりを見せた。
熱狂冷めやらぬ中、シークレットゲストのKalafinaが登場。2025年の1月に再結成し、活動を続けている彼女らは、「Magia」（TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』）、「音楽」「heavenly blue」（TVアニメ『アルドノア・ゼロ』）を披露し、妖艶かつ力強いメロディで観客は彼女ら・楽曲の持つ世界観に完全に没入。凄まじい熱気と共に一体となって拳が突き上がった。
その後当日2回目のファンセレクションパート。1曲目は上杉真央×佐々木李子が「空想メソロギヰ／妖精帝國」（TVアニメ『未来日記』）を、2曲目は虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会が「1000%Sparking／佐藤利奈・神田朱未・野中藍・小林ゆう」（TVアニメ『ネギま！？』）を披露し、作品を超えるコラボレーションを実現させた。
ラストスパート。オーイシマサヨシが登場し、「なまらめんこいギャル」、「ニンゲン」（TVアニメ『道産子ギャルはなまらめんこい』）、「君じゃなきゃダメみたい」（TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』）をお届け。「今日はスクールアイドルということで制服を着させてもらっています（笑）」とユーモアあふれるトークを繰り広げた。
アーティストのラストを飾るのはGRANRODEO。TVアニメ『バキ』の「BEASTFUL」、TVアニメ「拷問バイトくんの日常」の「GO GO PARADISE」、TVアニメ『黒子のバスケ』の「Can Do」を熱唱し、会場エンディングへ。全出演者がステージに集結し、「バリバリ最強No.1」（TVアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』）を披露し、アーティストと観客が一つになり、この日、この場所でしか実現し得なかった「奇跡の共演」が実現した。
アニソンが持つ無限の可能性とパワーを証明した「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA」。観客の心にいつまでも消えない熱い火を灯し、さらなる高みを目指す次なるステージへの約束を胸に、夢のような一日は華麗に幕を閉じた。本LIVEはLeminoプレミアムにて3月14日正午より見逃し配信が実施される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「アニマ大阪2026」シークレット登場したアーティスト
◆「ANIMAX MUSIX」約7年ぶり大阪公演
2009年のスタート以来、「アニメミュージックの魅力を世界へ」をコンセプトに掲げてきたアニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX」。2025年に開催された「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino」では約1万人を動員。そして今回、2019年以来の復活となった大阪公演においても約8,000人のファンが詰めかけ、会場は今まで以上の感動と熱狂の渦に包まれた。
◆「ANIMAX MUSIX」アーティストの垣根越えた豪華コラボ続々
トップバッターは11年ぶりの出演となるangela。TVアニメ『シドニアの騎士』より「シドニア」、TVアニメ『不器用な先輩。』の「不器用な I love you」を歌い上げ、会場の熱量を一気に高めた。続いてはアーティストデビュー5周年を迎えた大西亜玖璃が登場。TVアニメ『このヒーラー、めんどくさい』の「ジェリーフィッシュな君へ」、TVアニメ『スライム倒して300年、知らないうちにレベル MAX になってました〜そのに〜』の「イニミニマニモ」を披露。
期待と熱気が交差する会場で、「ANIMAX MUSIX」ならではのスペシャルコラボレーションの第1弾がスタートし、鈴木このみ×GRANRODEOが登場。TVアニメ『武装錬金』の「真赤な誓い／福山芳樹」を熱唱し、会場からは割れんばかりの声援と「真赤な誓い！」が鳴り響いた。熱気が冷めやらぬ中、芹澤優 feat. MOTSU×angelaが「You＆Me／田村ゆかり feat. motsu from m.o.v.e」を披露。アーティストの垣根を超えたコラボレーションに会場は大きく沸き立った。
コラボコーナー終了後には佐々木李子が登場し、TVアニメ『異世界黙示録マイノグーラ〜破滅の文明で始める世界征服〜』の「Majestic Catastrophe」、TVアニメ『リンカイ！』の「Windshifter」を披露し会場を魅了した。
◆オーイシマサヨシ×佐々木李子×GRANRODEOで「創聖のアクエリオン」披露
次は上杉真央が「ゼロイグニッション」（TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』）、「Liberty Seed」を熱唱し、会場を彼女の楽曲の世界観に。その後ファンセレクションパートと称し、ファンから寄せられた「ANIMAX MUSIX」でしか見られない、スペシャルコラボレーションを連続で披露。1曲目はi☆Risで「IRIS OUT／米津玄師」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』）。2曲目は大西亜玖璃が「花に赤い糸／麻倉もも」（映画『好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜』）を熱唱。一夜限りのスペシャルコラボレーションに会場は沸き立った。
続いて、スペシャルコラボレーションの第1弾にオーイシマサヨシ×佐々木李子×GRANRODEOが「創聖のアクエリオン／AKINO from bless4」（TVアニメ『創聖のアクエリオン』）を披露。2025年には20周年を迎えた本作品。イントロが流れると、会場からは歓声が上がり、今でも多くのアニメミュージックファンの心に染み渡る楽曲であることが伺えた。
TRUEは「ユートピア」（『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』）、「ToCoda」（『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前期）を披露し、会場の一体感を高めた。続いては北宇治カルテットの4人が登場。TVアニメ『響け！ユーフォニアム2』の「ヴィヴァーチェ」、TVアニメ『響け！ユーフォニアム』の「トゥッティ」を披露。「今日は全国大会といっても過言ではない！」と作品と関連したトークで、会場を沸かせた。
TVアニメ『響け！ユーフォニアム2』にゆかりのある2組が力強く会場を盛り上げた後、第三弾のスペシャルコラボレーションとして、北宇治カルテット×TRUEで本作OPの「サウンドスケープ／TRUE」を歌い会場を盛り上げた。前半戦のラストにはi☆Risが登場し、「夢へのヒトカケラ」（TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』）を披露。「今日はいつものかわいい i☆Ris とは違って刺激的でかっこいい i☆Ris を見せたいと思います！」と話し、「Romantic Showdown」で会場を魅了した。
◆i☆Ris×虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会でコラボ
休憩を挟み、後半戦のトップバッターはfripSide。アンケートでリクエストソング1位を獲得した「Two souls−toward the truth−−version2023−」（TVアニメ『終わりのセラフ』）を披露した後、「PHASE NEXT」を披露し、会場のボルテージを高めた。
続いて、芹澤優 feat. MOTSUが登場。TVアニメ『MFゴースト』の「JUNGLE FIRE feat. MOTSU」、「TIMELESS POWER feat. MOTSU」を歌い、アップテンポなユーロビートで会場を盛り上げた。その後TVアニメ『Re：ゼロから始める異世界生活』のムービーに合わせて鈴木このみが登場し、本作の「Recollect／鈴木このみ feat. Ashnikko」、TVアニメ『ノーゲーム・ノーライフ』の「This game」を歌唱し会場を沸かせた。虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会は、「Colorful Dreams! Colorful Smiles！」、「約束になれ僕らの歌」を披露。「大阪は（本作の）映画の舞台の一つにもなっているので、こうやってステージに立てていることがとても嬉しいです！」と話した。
セルフカバーセレクションでは、TRUEがTVアニメ『マクロスΔ（デルタ）』の「僕らの戦場／ワルキューレ」を歌唱。作詞家・唐沢美帆として名を連ねる楽曲を届け、会場を魅了した。続いて、スペシャルコラボレーションラストは、angela×八木沼悟志＆阿部寿世 from fripSideがTVアニメ『亜人』の「僕は僕であって／angela×fripSide」を披露。その後、茜屋日海夏＆芹澤優＆若井友希＆山北早紀 from i☆Ris×虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会が「繚乱！ビクトリーロード」を歌い上げ、会場は沸きあがった。
◆Kalafina、シークレットゲストとして登場
後半戦も中盤。盛り上がりの最中でスペシャルアーティストの高橋洋子が登場。「魂のルフラン」（『新世紀エヴァンゲリオン 劇場版 シト新生』）を歌い、会場のボルテージは最高潮へ。続いてTVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の「FLY ME TO THE MOON2020」、「残酷な天使のテーゼ」を披露し会場は熱気に包まれ、最高の盛り上がりを見せた。
熱狂冷めやらぬ中、シークレットゲストのKalafinaが登場。2025年の1月に再結成し、活動を続けている彼女らは、「Magia」（TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』）、「音楽」「heavenly blue」（TVアニメ『アルドノア・ゼロ』）を披露し、妖艶かつ力強いメロディで観客は彼女ら・楽曲の持つ世界観に完全に没入。凄まじい熱気と共に一体となって拳が突き上がった。
その後当日2回目のファンセレクションパート。1曲目は上杉真央×佐々木李子が「空想メソロギヰ／妖精帝國」（TVアニメ『未来日記』）を、2曲目は虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会が「1000%Sparking／佐藤利奈・神田朱未・野中藍・小林ゆう」（TVアニメ『ネギま！？』）を披露し、作品を超えるコラボレーションを実現させた。
◆「ANIMAX MUSIX」ラストは全員で歌唱
ラストスパート。オーイシマサヨシが登場し、「なまらめんこいギャル」、「ニンゲン」（TVアニメ『道産子ギャルはなまらめんこい』）、「君じゃなきゃダメみたい」（TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』）をお届け。「今日はスクールアイドルということで制服を着させてもらっています（笑）」とユーモアあふれるトークを繰り広げた。
アーティストのラストを飾るのはGRANRODEO。TVアニメ『バキ』の「BEASTFUL」、TVアニメ「拷問バイトくんの日常」の「GO GO PARADISE」、TVアニメ『黒子のバスケ』の「Can Do」を熱唱し、会場エンディングへ。全出演者がステージに集結し、「バリバリ最強No.1」（TVアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』）を披露し、アーティストと観客が一つになり、この日、この場所でしか実現し得なかった「奇跡の共演」が実現した。
アニソンが持つ無限の可能性とパワーを証明した「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA」。観客の心にいつまでも消えない熱い火を灯し、さらなる高みを目指す次なるステージへの約束を胸に、夢のような一日は華麗に幕を閉じた。本LIVEはLeminoプレミアムにて3月14日正午より見逃し配信が実施される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】