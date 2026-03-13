プールDは11打数3安打、1本塁打、OPS.930をマーク

ドミニカ共和国代表は11日（日本時間12日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールDの最終戦、ベネズエラ戦に7-5で勝利。1位通過で準々決勝に臨む。2013年以来の優勝へナインの気持ちは高まるばかり。マリナーズの看板選手、フリオ・ロドリゲス外野手はWBC制覇に並々ならぬ思いを口にした。

米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」の公式X（旧ツイッター）は12日（同13日）、ロドリゲスへのインタビュー映像を公開した。レポーターから「WBC制覇、それともワールドシリーズ制覇？ どちらを選ぶ？ 選べませんよね？」と問われた25歳はやや悩みながらも、こう答えた。

「そうだね……僕はマリナーズのことを愛しているし、プレーするときは常に全力でやっている。でも本音を言うと、WBC制覇が最重要。母国、出身地、国民、近所の人たち、ドミニカ共和国の全員の為にやっているからね。だから、WBC優勝がナンバーワンだよ」

球界屈指の有望株として期待されたロドリゲスは、2022年にメジャーデビューして132試合で打率.284、28本塁打、75打点、25盗塁の成績を収め、新人王を受賞した。そのオフには最大17年4億7000万ドル（約720億円）という超大型契約を締結。2年目の2023年には32本塁打＆103打点でシルバースラッガー賞に輝き、昨季は自己最多に並ぶ32発を放ってチームを2001年以来の地区優勝へと導いた。

マリナーズでも闘志溢れるプレーでチームを牽引し、昨年のポストシーズンで敗れた際はベンチで呆然としていた。それでもなお、WBCの重みを理解し、悲願の優勝に向けて全力を尽くしている。大会では11打数3安打（打率.273）、1本塁打、OPS.930をマーク。さらに調子を上げられるだろうか。（Full-Count編集部）