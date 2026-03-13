ソフトバンク小久保監督、母の職業明かす 女手一つで育て…“兄弟2人”私学出身は「母の強い思い」
福岡ソフトバンクホークスの小久保裕紀監督（54）が、12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。母親の職業を明かした。
女手一つで育てたという母親について、「薬剤師をしていました」と説明。「弟がいるんですが、2人とも青山学院大学に私学に入れてもらって…」と振り返り、「それは、女手一つで育てて大学に出せられないのはいけないという母の強い思いがあって」と、母から大学に行くことを勧められたと告白。「無事に2人とも卒業できた」と明かした。
そんな最愛の母は、2017年に70歳で他界。子ども時代に母を傷つけてしまった忘れられない一言や、晩年一緒に旅をした思い出なども明かしていた。
このほか番組で、現在開催中のワールド・ベースボール・クラシックについてもトーク。活躍が期待される大谷翔平のすごさについて、過去に日本代表監督として共闘したからこそ知る視点でも語った。
