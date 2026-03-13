オーガスタのグリーン、リンクスの風を感じちゃう！ ブリヂストンスポーツが「メジャーコレクション」を発売
ブリヂストンスポーツは、メジャートーナメントをイメージしてデザインしたキャディバッグやアクセサリー類を順次販売する。
この「メジャーコレクション2026」は、マスターズ、全米オープン、全英オープンの海外メジャーのイメージをデザインに落とし込んだシリーズで、キャンディバッグにキャップ、ハット、ソックスの4アイテムがラインナップ。キャディバッグのMS色は、マスターズらしい白と緑のツートンカラーに、ゴルフコースを彩るかのようなボタニカル柄がデザインされている。US色は全米オープンらしいアメリカントラッド風のストライプ柄が特徴で、全英オープンをイメージしたBT色は、英国らしいチェック柄を取り入れたクラシカルなデザインが魅力だ。機能面も優れていて、ブリヂストン独自の「LBSボトム」設計を採用。これは底面に線状の溝を施すことで、ボトムのよじれや歪みを低減し、直立安定性を高めるというもの。キャディバッグのグラつきなどを抑制してくれる。また、持ち運びに便利な口枠部分のハンドルや、担ぐ際の安定性を確保する3点式ショルダーベルト、便利なグローブホルダーなど、プレーヤーの視点に立った機能が多数搭載されている。
ゴルフキャップは、ウェアに合わせやすいシンプルな作りながら、フロント部分に開催国の国旗をモチーフにした刺繍を大胆にデザイン。また、こちらも使い勝手が良さそうなハットは、付属のワッペンをつば部分に自分好みに貼ることができるユニークな仕様。国旗や星、同社のロゴから選ぶことができる。
ゴルフソックスは、甲部分にBマークと星柄をデザイン。シューズを履いた状態ではシンプルなソックスだが、脱ぐとデザインが見える楽しい仕様となっている。
メジャートーナメントの雰囲気を感じられる目を引くアイテムばかり。身に付ければ、自身のプレーもメジャー級に盛り上がることだろう。
