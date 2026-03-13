横山裕、“兄弟役”戸次重幸と2ショット「素敵な兄弟」「尊い」
SUPER EIGHTの横山裕が、12日までに更新されたテレ東ドラマ9『元科捜研の主婦』（毎週金曜 後9：00〜）の公式インスタグラムに登場。劇中で兄役の戸次重幸との2ショットが公開された。
【写真】「素敵な兄弟」「尊い」“兄弟役”戸次重幸との2ショットが公開された横山裕
『元科捜研の主婦』はテレビ東京と講談社が共同で原作を開発したオリジナルストーリー。かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）。現在は退職し、5歳の息子・亮介を育てながら家事と育児に奮闘中。一方、夫の道彦（横山）は、つい最近、捜査一課に異動したばかりの新米刑事。推理力はいま一歩で少し頼りないものの、時折“核心を突くようなカン”を発揮。さらに、好奇心旺盛な息子・亮介（佐藤大空）も子どもならではの純粋な視点で捜査に協力…（!?）。詩織の科学的推理を中心に、道彦と亮介がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー、そして現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのハイブリッドドラマとなる。
「道彦(#横山裕)と修一(#戸次重幸)の兄弟ショットをお届け」と画像をアップ。「とても寒い日の撮影」だったそうで、ダウンジャケットで笑顔の横山と、寒そうに体を抱きしめる戸次の2ショットが公開された。
この投稿に「可愛いショットありがとうございます」「吉岡兄弟のツーショット待ってました!!!」「素敵な兄弟ショットありがとうございます」「推し×推し 尊い」といったコメントが寄せられた。
なお、13日に最終話が放送される。
【写真】「素敵な兄弟」「尊い」“兄弟役”戸次重幸との2ショットが公開された横山裕
『元科捜研の主婦』はテレビ東京と講談社が共同で原作を開発したオリジナルストーリー。かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）。現在は退職し、5歳の息子・亮介を育てながら家事と育児に奮闘中。一方、夫の道彦（横山）は、つい最近、捜査一課に異動したばかりの新米刑事。推理力はいま一歩で少し頼りないものの、時折“核心を突くようなカン”を発揮。さらに、好奇心旺盛な息子・亮介（佐藤大空）も子どもならではの純粋な視点で捜査に協力…（!?）。詩織の科学的推理を中心に、道彦と亮介がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー、そして現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのハイブリッドドラマとなる。
この投稿に「可愛いショットありがとうございます」「吉岡兄弟のツーショット待ってました!!!」「素敵な兄弟ショットありがとうございます」「推し×推し 尊い」といったコメントが寄せられた。
なお、13日に最終話が放送される。