めるる『ゴチ』で“天然発言”連発 意外すぎる特技も告白
俳優の亀梨和也と生見愛瑠が、12日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン2時間SP』（後7：00〜後9：00）内「亀梨和也＆生見愛瑠ライアーゴチ」にVIPチャレンジャーとして出演。生見が“意外な特技”を打ち明ける一幕があった。
【写真】めるるが演じる…電ノコを振り回す殺し屋・大佛
生見は5年ぶりの参戦となるが、オープニングで「まさかきょうの仕事はぐるナイだとは思わなかった」と切り出し、一同から総ツッコミを受ける。一方、亀梨の初参戦は17年前で今回は6回目の参戦。「何度かお支払いさせてもらっています」と笑う。
ゴチバトルの舞台は銀座にある政界のVIP御用達で独創的中国料理を提供する「飛雁閣」。設定金額は、2万4000円。自腹額は8人で19万円前後となる。
今回は年に1度の恒例企画「ライアーゴチ」。メニューが入ったタブレットを1人ずつ選ぶが、1つだけすべての値段が書かれている。それを引いた人はライアーとなり、周りにバレないようにゴチバトルを行う。ビリになった人はライアーが誰かを答えることができ、見事正解した場合はライアーが自腹となる。ライアーとなった人物がいかにバレずにビリを免れるかが見どころだが、早くも生見は「どういうこと？どういうこと？」と混乱する。
生見は最近「歯を見て誰だかわかる」という特技に気がついたと告白。そこで、有名人の歯だけを見て誰かを当てる新感覚のクイズを実施。生見が「明るそうな歯です！」などと発言する中、予想外が展開も待ち受けており、全員で「おもろ！」と大盛り上がりとなった。
