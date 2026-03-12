¡ÖÂ¾¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Í¡×ÃæÆ»¤ÎÍîÁªµÄ°÷¡¡¿¹Í§Ê¸½ñ¡È20Ê¬ÀºÆÉ¡ÉÆ°²è¤Ë°ìÉô¤«¤éÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÀ¼¡ÄËÜ¿Í¤Ï¡Ö1Ëç¡¢1ËçÁ´ÉôÆÉ¤à¡×¤È´Ó¤¯°Õ»Ö
¡ÔÍîÁª¤·¤Æ¤Æ¤â»Å»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡Õ
3·î10Æü¡¢¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤ËX¤ØÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÀîÆâÇî»Ë»á¡Ê64¡Ë¡£¿¹Í§³Ø±àÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òÆÉ¤ß¹þ¤àÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Ìó20Ê¬¤ÎÆ°²è¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÀîÆâ»á¤Ïº£Ç¯2·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¹çÎ®¤·¤Æ·ëÅÞ¤µ¤ì¤¿¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤«¤é¼¯»ùÅç1¶è¤ËÎ©¸õÊä¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÜÏ©ÂóÇÏ»á¡Ê46¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢8´üÌ³¤á¤¿µÄÀÊ¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹Ç¯ÃÏ°è¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤ÎÍîÁª¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀîÆâ»á¤Î»öÌ³½ê¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ËÁÆ¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÀîÆâ»á¤¬¿¹Í§³Ø±àÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÀîÆâ»á¤¬ÀÖ¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¤ª¤êÉÕäµ¤òÅ½¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¬¡¢²»À¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ÌÛ¡¹¤Èºî¶È¤òÂ³¤±¤ëÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÔÀîÆâ¤Ò¤í¤·¤Ï¡Ø¿¹Í§ÌäÂê¡Ù¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤«¡Õ¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ô¡ÊÊÔ½¸¤Ê¤·¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±Æ°²è¤Ç¤¹¡£¡Ë¡Õ¤È¤ÎÀâÌÀ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¿¹Í§ÌäÂê¤È¤Ï¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¡Ø¿¹Í§³Ø±à¡Ù¤Ë¹ñÍÃÏ¤¬ÂçÉý¤ËÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤ÆÇäµÑ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºâÌ³¾Ê¤Î·èºÛÊ¸½ñ¤¬½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë°ìÏ¢¤Îµ¿ÏÇ¤Ç¤¹¡£2017Ç¯°Ê¹ß¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¸µ¿¦°÷¤Î¼«»¦¤ä°äÂ²¤Ë¤è¤ë¹ñ¤Ø¤ÎÄóÁÊ¤Ê¤É¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹Í§ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë´ØÏ¢Ê¸½ñ¤ÏÁ´ÂÎ¤ÇÌó17Ëü¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤Ö¤È¤µ¤ì¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤é¤ª¤ª¤à¤Í2¥«·î¤´¤È¤Ë¿ôÀé¡Á¿ôËü¥Ú¡¼¥¸Ã±°Ì¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀîÆâ»á¤âµÄ°÷»þÂå¤«¤é¿¹Í§ÌäÂê¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤â¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¿¹Í§Ê¸½ñ¤òÆÉ¤ß¹þ¤àÍÍ»Ò¤òÌó20Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï
¡Ô¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¾¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Í¡Õ
¡Ô¤É¤¦¤·¤¿¡©¿¹Í§¤Î¤È¤¤«¤é»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡Õ
¡Ô¿¹Í§Ê¸½ñÆÉ¤à¤³¤È¤ÏÊÌ¤Ë²¿¤âÌäÂêÌµ¤¤¡¡Ìµ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¡¤³¤ì¤òÆ°²è¤Ç20Ê¬¡©¡¡¤É¤³¤Ë¼ûÍ×¤¬¤¢¤ó¤Î¡©¤³¤ì´Ñ¤Æ¡Ö¤ª¡ªÀîÆâ»Å»ö¤·¤Æ¤ó¤Ê¡ª´èÄ¥¤ì¤è¡ª¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤ó¤è¤Ê¡Õ
¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤È¿±þ¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ò¼õ¤±¡¢ÀîÆâ»á¤Ï11Æü¤ËX¤Ç¡¢¡Ô¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¡ÖÍîÁª¤·¤¿¤¯¤»¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×Åª¥ê¥×¥é¥¤¡£Ã¯¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ë¡£1Ëç¡¢1ËçÁ´ÉôÆÉ¤à¡£¹ñÌ±¤Îºâ»º¤ò°Â¤¯Çä¤êÊ§¤¤¡¢¥Ð¥ì¤¿¤é±£ÊÃ¤È²þãâ¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¸øÌ³°÷¤Ï¼«»¦¡£ÀµµÁ¤Ï²¿½è¤Ë¤¢¤ë¡©¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¼«¿È¤Î»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë12Æü¤Ë¤ÏÊ¸½ñ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ô¹ñÍÃÏ¤ò°Â¤¯ÃÍ²¼¤²¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖºâÌ³ËÜ¾Ê¡×¤À¤Ã¤¿¡Õ¤È¤¹¤ë¸«²ò¤âÊó¹ð¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥³¥Ä¥³¥Ä¥³¥Ä¥³¥ÄÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´Êó¹ð¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢Ä´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍîÁª¸å¤â¿¹Í§ÌäÂê¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿ÀîÆâ»á¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¡Èºî¶ÈÉ÷·Ê¡ÉÆ°²è¤È¤¤¤¦È¯¿®¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£