Hey! Say! JUMP山田涼介「沖縄の思い出」姪との2ショット公開「2人ともやることが可愛い」「助手席目線ありがたい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/12】Hey! Say! JUMPの山田涼介が3月11日、自身のInstagramを更新。姪との2ショットを公開した。
【写真】32歳人気アイドル「2人ともやることが可愛い」姪とのプラベショット
家族で沖縄に来ていたことを報告していた山田は「沖縄の思い出」と記し、沖縄を訪れた際の様子を複数枚投稿。「生き物探し」と、姪とともに海辺で生き物を探す様子や「ホエールウォッチ。いなかった」と2人で双眼鏡を手に海を眺める姿など、仲良しショットを披露している。また「押し相撲」「お揃いシーサー」「置物作り」とつづり、姪と遊ぶ様子や2人でシーサーのぬいぐるみを頭に乗せる姿、置物を作るためのパーツを一緒に選ぶ後ろ姿も公開。その他にも、砂浜の岩の上でピースサインをするソロショットや運転姿の写真なども載せている。
この投稿は「微笑ましい光景」「自然体で素敵」「青い海が似合う」「2人ともやることが可愛い」「助手席目線ありがたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆山田涼介「沖縄の思い出」姪との2ショット披露
◆山田涼介の投稿に「ラブラブで可愛い」と反響
