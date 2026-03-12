「VIBY」メンバービジュアル＆プロフィール公開 BTS、TXTを発掘したキム・ミジョン氏がキャスティング
BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」誕生の軌跡を追うドキュメンタリー番組が、ABEMAにて3月25日から放送される。それに先立って、第一弾アーティスト「VIBY（バイビー）」のビジュアルが12日、公開された。
【ソロカット】「VくんやYEONJUNくんを発見したときと同じ感覚だった」RENKI
ミジョン氏は、BTSらを擁する韓国のエンターテインメント企業・HYBE（旧Big Hit Entertainment）にて新人開発に携わり、BTSのデビュー初期過程を経験。その後、キャスティングチームのリーダーとしてTOMORROW X TOGETHERのメンバー発掘にも関わるなど、16年にわたりグローバルアーティスト開発の最前線を歩んできた。
韓国、日本、アメリカ、中国、東南アジアなどで延べ100万人以上のオーディションデータを分析してきたミジョン氏が、2022年に活動拠点を日本へ移し、「日本にはまだ見つかっていない原石が多い」という確信のもとスタートさせたのが、「Rii.MJ」プロジェクト。大規模オーディション形式ではなく、通訳1人とともに日本全国を巡り、一人ひとりと直接向き合う“発見型キャスティング”を実施した。グローバル水準の韓国の育成期間を経て、新レーベル「Rii.MJ」が誕生。そして「Rii.MJ」から誕生する第一弾アーティストとして、ボーイズグループ「VIBY（バイビー）」がプレデビューする。
「VIBY」は、リーダーのIO（19）、AKITO（18）、RENKI（18）、RYOHA（16）、KOTARO（15）の全員10代の日本人メンバーで構成された5人組ボーイズグループ。「Voyage Into Bright Youth 輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観の軸として掲げている。“今の時代を生きる少年たち”の素直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届ける。
また、プレデビュー曲としてCrystal Kayの「恋におちたら」のカバーソングおよび、ミュージックビデオを18日に公開する。さらに、楽曲のビジュアルを使用したフラッグ広告を東京・竹下通り商店街（15日から23日）および新大久保商店街（12日から23日）にて期間限定で掲示する。原宿竹下通り商店街では、横断幕やフラッグによるジャック装飾を展開。「恋におちたら」のジャケット写真や、メンバーそれぞれのビジュアルを使用したデザインを掲示予定。さらに、商店街内では「恋におちたら」のBGM放送も予定している。
【メンバープロフィール】
■IO（イオ）
生年月日：2007.01.25
年齢：19歳
出身地：京都
■RENKI（レンキ）
生年月日：2007.10.15
年齢：18歳
出身地：兵庫県
■AKITO（アキト）
生年月日：2008.02.07
年齢：18歳
出身地：北海道
■RYOHA（リョウハ）
生年月日：2009.04.22
年齢：16歳
出身地：石川県
■KOTARO（コタロウ）
生年月日：2010.11.21
年齢：15歳
出身地：北海道
