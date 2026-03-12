波瑠、“指輪キラリ”春のお出かけショットにファン興奮「指輪ぁぁあああああ 尊い」「似合ってるし、素敵過ぎるな〜」「幸せそう」 昨年末に高杉真宙との結婚を発表
俳優の波瑠（34）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。「春を感じに出かけた日」と書き出し、チューリップが咲き乱れる広場で開放的な笑顔を見せたオフショットを公開した。
【写真】「指輪ぁぁあああああ 尊い」「幸せそう」“指輪キラリ”春のお出かけショット披露の波瑠
色とりどりのチューリップが咲く自身の居場所について「どこにいるでしょうか？」とファンに問いかけながら、「また寒くなってるから、みんなあったかくね！」と気遣いのコメントを添えた。
ピンクのチューリップを前にした波瑠は、手で“咲いたポーズ”を決め笑顔。左手の薬指には指輪がはめられている。
この投稿に対し「春ですね!!!」「とっても可愛いです」「笑顔が素敵」とのコメントが届けられたほか、昨年12月23日に俳優・高杉真宙（29）との結婚を発表していることから「真宙くんとお出かけですか？」「指輪ぁぁあああああ 尊い」「初めて指輪してるの見た」「似合ってるし、素敵過ぎるな〜」「幸せそうな表情、私も嬉しい！」との反響も多数寄せられている。
