日本代表が臨むスコットランド戦&イングランド戦のテレビ放送・インターネット配信が決定
日本サッカー協会(JFA)は12日、日本代表が臨む国際親善試合のスコットランド代表戦およびイングランド代表戦について、テレビ放送・インターネット配信の概要が決定したと発表した。
28日にグラスゴーで行われるスコットランド戦(日本時間29日午前1:50〜)は、NHK総合テレビで生中継、NHK ONEで同時・見逃し配信、U-NEXTでリアルタイム配信(有料)・見逃し配信。ロンドンで31日に開催されるイングランド戦(日本時間4月1日午前3:30〜)は、NHK Eテレで生中継、NHK ONEで同時・見逃し配信、U-NEXTでリアルタイム配信(有料)・見逃し配信となる。
