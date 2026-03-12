石原さとみ、栄養辞典を読みながら料理 子どもの苦手な食べ物に思い「好き嫌いがあるのは人間らしくてステキ」
俳優の石原さとみ（39）が12日、都内で行われたキリンビバレッジ『キリン つよいぞ！ムテキッズ』新商品＆新CM発表会に参加した。
【全身ショット】かわいすぎる！爽やかなブルーな衣装で登場した石原さとみ
商品名にかけて「無敵の笑顔」を評されると石原は照れ。公開されたCMは子役たちと楽しむ石原の笑顔が魅力的な仕上がりとなった。撮影秘話を問われると「すごく楽しかったです！子供たちが元気いっぱいで、パワフルで、かわいくて仕方なくて！」と目尻を下げまくった。
800人の親に聞いた家族の健康実態クイズが行われた。「子供の体調管理で悩んでいることは？」というクイズに石原は「バランスのいい食事を毎日続けるのが大変」と答えた。その理由について石原は「大変です。炭水化物、タンパク質、脂質、ミネラル、ビタミンといろいろ考えるじゃないですか。我が家は栄養辞典があるんですけど、できる時は、それを見ながら（作っている）」と説明した。
正解は「食べ物の好き嫌いが多くて大変」という悩みだった。石原は「そうですよね」と納得しながら「私の友だちの親子が、それで悩んでいて。大変そうだなと思うんです。その友だちとも話すんですけど『好き嫌いがあったとしても大きくなっている』と。好き嫌いがあっても元気よく生きている。私自身、子供が緑色の葉野菜を残す時があったんです。環境が変わったら食べるかなと思って、ピクニックのお弁当で持たせてみたりしたんです。でも食べなかった。その時に『嫌いな物がハッキリしているって、なんてステキなんだ』と思って。好きな物もハッキリしている。好き嫌いがあるのは人間らしくて、とてもステキだなと思った」と振り返る。第2子誕生以降は、食べる姿を見せているうちに好き嫌いはなくなったという。「大人でも気分じゃない時などムラがある。子供が『これ、イヤだな』と言った時は『わかる〜』って言ってます」と笑顔で話していた。
新商品の『キリン つよいぞ！ムテキッズ 100mlペットボトル』を17日から全国で発売。石原が出演する新CM「ムテキッズ誕生！」篇が同日から全国で放映・配信される。
