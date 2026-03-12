È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬´¢¤ê¾å¤²¥Ø¥¢¤ò¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë¥»¥Ã¥È¡ª¡ÈÇú¥¤¥±¡É¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²Æì¤Î³¤¤ËÐÊ¤ß¡ÖºÇ¹â¥Ó¥¸¥å¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥óÇÜÁý¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
È¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£²Æì¤ÎÀÄ¤¤³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤È¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÇÐÊ¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Æì¤Î³¤¤òÇØ¤ËÐÊ¤à¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬①② / È¬ÌÚÍ¦À¬¤Î¥Ë¥åー¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë
¢£È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬²Æì¤Î³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¡Ü¥á¥¬¥Í¡Ü¤Õ¤ï¤Õ¤ïÃ»È±ÈäÏª
FANTASTICS¤Ï3·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWelcome to Sunshine¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë²Æì¤òË¬Ìä¡£È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¤ª¤¤Ê¤ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÅº¤¨¡¢8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
ÀèÆü¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈ±·¿¤Ï¡¢ÃãÈ±¤Ç¶ßÂ¤ò´¢¤ê¾å¤²¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤½¤ì¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤ËÂÀ¤á¤Î¥º¥Ü¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥ë¥Ðー¥Õ¥ìー¥à¤Î¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¡¢ÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£8ËçÌÜ¤Ç¤Ï»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤À¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö´¢¤ê¾å¤²¤Ç¥¤¥±¥á¥óÇÜÁý¡×¡ÖÃã¿§¤ÎÃ»È±Çú¥¤¥±¡×¡Ö¤æ¤»¤Î´¢¤ê¾å¤²Âç¹¥¤¡×¡ÖÃ»È±¤Ë·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤¿¡Ä¡×¡ÖÃ»È±¥á¥¬¥ÍºÇ¹â¥Ó¥¸¥å¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢ー²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤¤²Æì¤Î³¤¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÍ¦À¬¤¯¤ó¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Îº´Æ£Âç¼ù¤â²Æì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ç¸ø³«¤·¡¢È¬ÌÚ¤òÇØ¸å¤«¤éÊú¤¤¤Æ»Ù¤¨¤ëÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢£È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬¡ÖÈ±¤ÎÌÓÀÚ¤ê¤Þ¤·¤Æ¤ó¡×¤È´¢¤ê¾å¤²¥Ø¥¢¤òÈäÏª
È¬ÌÚ¤Ï3·î10Æü¤Ë¡¢¡ÖÈ±¤ÎÌÓÀÚ¤ê¤Þ¤·¤Æ¤ó¡×¤È¡¢ÃãÈ±¤Î¶ßÂ¤ò´¢¤ê¾å¤²¤¿¤¢¤é¤¿¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£