１１日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、浜田雅功が「マジで？」と絶句する笑撃シーンが放送された。

この日は「ＷＢＣ開幕記念ＳＰ」と題し、過去に放送された野球企画４１個の中の一部を放送。その中にまさかの大谷翔平が映っている…という「どっかに大谷ＳＰ」を放送した。

小籔千豊は「びっくりしたけど、過去に大谷選手が水曜日のダウンタウンに出たことがあるらしい」といい、浜田は「そんなことないと思うで？」。小籔は「結果、だまされている可能性もあるが、この感じは本当にでたことがある…」というも、浜田は「覚えてない。絶対にないと思う」と断言だ。

だが「人生で１度もホームランを打ったことないプロ野球選手などいない説」で疑惑のシーンが。これは１６年２月２４日に放送されたもので、日本ハムの中島卓也選手が本塁打を打ったことがないのでは？という情報をゲットした番組が米国・アリゾナ州での日本ハムのキャンプを取材していた。

キャンプの様子を伝えるスケッチ映像で、トスバッティングをしていたのが、当時在籍していた大谷だった。

小籔によると「取材に行った番組ディレクターは野球に興味がなく、当時はハンカチ王子や中田翔に取材陣が殺到していたため、人の少ない方で撮影していたら偶然大谷さんが映っていた」という。

浜田も「え、マジで言うてんの？」「ええ？」とこの結果に絶句していた。