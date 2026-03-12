「ヤベェな」「怖いって」６発圧勝の超名門、“驚きの事実”にネット衝撃！「意味不明」「強すぎやろ」
現地３月10日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16で、ドイツ王者のバイエルンはアタランタと敵地で対戦。序盤からイタリアの強豪を圧倒し、怒涛のゴールラッシュで６−１の大勝を飾った。
衝撃の結果をさらに際立たせたのは、大エースのハリー・ケインが欠場したという事実だ。今シーズンの公式戦で45ゴールを挙げているイングランド代表FWは、ベンチ入りしたものの、出番はなかった。
それでも６ゴールを叩き込んだ名門の凄まじい得点力に、インターネット上では次のような声が上がった。
「ケイン抜きでこれかよヤベェな」
「強すぎやろ...ケイン温存してそのスコアかよ...」
「これでケインおらんってどういうこと？」
「ケインがハットしたのかと思った笑」
「怖いって」
「ケインいなくて アウェーでこの破壊力。間違いなく優勝候補」
「温存してこの結果は意味不明すぎる」
「バイエルンえぐいなケイン温存かよ」
「温存して６点はあかんやろバイエルン」
超名門の攻撃力はライバルチームにとって、恐怖でしかないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
