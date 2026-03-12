「わかってはいても」実家暮らしの36歳シングルマザー、年収220万円。離婚後に始まった実家暮らしの実情
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、埼玉県小鹿野町在住・36歳女性のエピソードを紹介します。
職業：会社員（製造業の事務職）
在住：埼玉県小鹿野町
家族構成：親2人、弟1人、自分、子供1人
世帯年収：父親300万円、弟250万円、自分220万円
実家の間取り：一軒家3LDK
交際費：6万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：800万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「予定あり、40歳までに」と話しました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「家族と生活サイクルが違う、またそれぞれの収納や家のことなど、考え方が異なるため、言い合いになったり、気持ちのぶつけ合いが起きてしまって気まずいです。子供の私物が増えて収納に困っているので、なるべく物を増やさないよう気をつけています」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「お金は入れていますが、物価高で光熱費がかかるので、節約しろと頻繁に言われます。わかってはいても、削れないものなので難しいと考えます」と明かしてくれました。
出産後すぐに別居し、離婚することになり、実家に避難して子育てを始めた回答者。学校に通う子どものために貯金をしていますが、物価高に苦労している様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
「子供が学校に通っているので」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「出産後、すぐに別居、離婚することになり、実家に避難して子育てをはじめ、そのまま今までここで暮らすことになりました」と説明。さらに「子供が学校に通っているので、中学生になるのを機に住宅への引っ越しを検討し、貯金をしています」と話してくれました。
「家族と生活サイクルが違う」親2人、弟1人、子供1人と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「家族と生活サイクルが違う、またそれぞれの収納や家のことなど、考え方が異なるため、言い合いになったり、気持ちのぶつけ合いが起きてしまって気まずいです。子供の私物が増えて収納に困っているので、なるべく物を増やさないよう気をつけています」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「お金は入れていますが、物価高で光熱費がかかるので、節約しろと頻繁に言われます。わかってはいても、削れないものなので難しいと考えます」と明かしてくれました。
出産後すぐに別居し、離婚することになり、実家に避難して子育てを始めた回答者。学校に通う子どものために貯金をしていますが、物価高に苦労している様子がうかがえました。
