「夢から悪夢へ、そして再び夢へ」CL大一番でミス連発→超屈辱の17分で交代…トッテナム22歳GKが心境吐露
思わぬ形で世界中の注目を集めてしまった、トッテナムのアントニーン・キンスキーが感謝を伝えた。
プレミアリーグで16位に沈むトッテナムは現地３月10日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第１レグで、アトレティコ・マドリーと敵地で対戦。２−５で完敗した。
22歳のチェコ代表GKキンスキーは、この一戦でCLデビューを果たした。しかし、開始６分でビルドアップ時に足を滑らせ、相手の先制点のきっかけを作れば、１点を追加されて迎えた15分には、痛恨のキックミスで再び失点を招いてしまった。
すると、イゴール・トゥードル監督が決断。わずか17分でキンスキーをベンチに下げ、正GKグリエルモ・ヴィカーリオと交代させた。
怪我以外では極めて異例で、屈辱的な早期交代。若き守護神は多くの励ましの言葉を受け取ったようで、インスタグラムのストーリーに「メッセージをありがとう。夢から悪夢へ、そして再び夢へ。また会おう」と綴った。
なお、英公共放送『BBC』によれば、トゥードル監督は交代について「選手とチームを守るために必要だった」と説明。「トニは非常に優秀なキーパーだ。後から『（起用は）間違っていた』と言うのは簡単だ。後でトニと話した時に『君は適任で優秀なキーパーだ』と説明した。残念ながら、この大一番でミスが起きてしまった」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】トッテナムGKがミス連発。失点後にはうつ伏せになり、手で顔を覆う姿も…
