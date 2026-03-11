『ポケモン』のコダックがビーズソファになって登場！ かわいいがあふれるソファは、座れば身体が包み込まれるような座り心地
お部屋がもっと楽しくなる！ 『ポケモンビーズソファ』シリーズにコダックが仲間入り
お部屋でゆったりくつろげるアイテムとして大人気の『ポケモンビーズソファ』シリーズに、コダックが登場しました！
愛らしい表情としっぽや髪まで完全再現された「コダックビーズソファ」。すでに発売されている「ヤクデ座椅子」や「カビゴンビーズソファ」と組み合わせることでまるで、ポケモンの世界に迷い込んだかのような雰囲気になること間違いなし！
老舗メーカーならではのもっちりとした極上の座り心地で、大好きなポケモンたちと一緒に幸せなリラックスタイムを過ごしてみませんか？
セルタンオンラインストアなどで28,400円(税込)で販売中です。
（以下、プレスリリースより）
ポケモンのコダックがソファになった！？老舗ソファメーカーのセルタンからコダックのビーズソファ新発売
老舗ソファメーカーのセルタンが、本気でポケモンのコダックビーズソファを作りました。コダックに包まれてまったり・もっちり幸せな時間を。自分へのご褒美やプレゼントに。
ソファメーカーの株式会社セルタン（本社：神奈川県厚木市金田1655、代表取締役社長：八木美樹男）は、ポケットモンスターのコダックをモチーフにしたコダックビーズソファを発売しました。
ポケットモンスターのコダックは、しっぽと髪が特徴的で、癒される表情が魅力的なポケモンです。
コダックビーズソファは、コダックをモチーフにしながら、身体が包み込まれるようなもっちりした座り心地にこだわりました。
大好きなポケモンに包まれながら、部屋でゆったりくつろぐ喜びを提供します。
自分へのご褒美や、プレゼントにもお勧めです。
セルタンオンラインストア（https://cellutane.co.jp/）他にて取り扱います。
自社サイト：https://cellutane.co.jp/products/pokemon-koduck-sofa_a909
楽天サイト：https://item.rakuten.co.jp/cellutane/a909-koduck/
Yahoo！ショッピングサイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/waraku-neiro/a909-koduck.html
＜特徴＞
コダックらしさを表現
コダックの細部までこだわりました。後ろから見た時までかわいらしいデザインです。
かわいいだけではなく、こだわりの座りごこち
ウレタンと極小ビーズをバランス良く配合したスゴビーズを使用。フィット感が高く、もっちりと包み込まれるような感覚です。
抜群の安定感
背もたれとひじ掛け付きで、体全体を預けてゆったりと座れます。たっぷりのビーズが身体をしっかり受け止めるので、長時間座っても快適にリラックスできます。
お手入れ簡単
女性でも簡単に移動できる重さです。カバ−は洗濯機で洗える為、小さなお子さんのいる家庭でも安心です。
日本製・品質に自信
株式会社セルタンは、50年続く老舗のソファメーカーです。開発・製造を自社で一貫して行う為、品質に自信があります。
＜製品概要＞
商品名：コダックビーズソファ
価 格：28,400円(税込)
中 材：発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム
サイズ：W920×D900×790Hmm
※中身がビーズのため、最大値で計測。
重 量：約10.0kg
製 造：日本製 、カバーは輸入品
＜シリーズ展開＞
組み合わせて使うと、より楽しい雰囲気が演出できます。
そろえてかわいいポケモンビーズソファ・座椅子シリーズ
商標について
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
会社概要
会社名：株式会社セルタン
所在地：神奈川県厚木市金田 1655
事業内容：ソファの開発・製造・販売
代表取締役社長：八木美樹男
URL：https://ct1.jp/