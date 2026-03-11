　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


62029.00　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61947.71　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
61224.99　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
59556.44　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
59276.95　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58475.41　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57887.89　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56606.19　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56219.34　　25日移動平均線
55370.05　　均衡表基準線(日足)
55370.05　　均衡表転換線(週足)
55165.92　　均衡表転換線(日足)

55025.37　　★日経平均株価11日終値

54921.82　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54550.78　　ボリンジャー:-1σ(25日)
54524.49　　6日移動平均線
53935.44　　13週移動平均線
52882.23　　ボリンジャー:-2σ(25日)
52860.13　　75日移動平均線
52782.06　　均衡表雲上限(日足)
51845.04　　均衡表基準線(週足)
51368.23　　26週移動平均線
51361.31　　均衡表雲下限(日足)
51264.68　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51213.68　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48593.93　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47814.64　　ボリンジャー:-1σ(26週)
46686.46　　200日移動平均線
45923.17　　ボリンジャー:-3σ(13週)
44261.05　　ボリンジャー:-2σ(26週)
40707.46　　ボリンジャー:-3σ(26週)
40521.19　　均衡表雲上限(週足)
38322.75　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　33.29(前日28.59)
ST.Slow(9日)　　29.21(前日26.45)

ST.Fast(13週)　 73.49(前日71.07)
ST.Slow(13週)　 82.30(前日81.49)

［2026年3月11日］

