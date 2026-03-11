

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





62029.00 ボリンジャー:＋3σ(26週)

61947.71 ボリンジャー:＋3σ(13週)

61224.99 ボリンジャー:＋3σ(25日)

59556.44 ボリンジャー:＋2σ(25日)

59276.95 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58475.41 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57887.89 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56606.19 ボリンジャー:＋1σ(13週)

56219.34 25日移動平均線

55370.05 均衡表基準線(日足)

55370.05 均衡表転換線(週足)

55165.92 均衡表転換線(日足)



55025.37 ★日経平均株価11日終値



54921.82 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54550.78 ボリンジャー:-1σ(25日)

54524.49 6日移動平均線

53935.44 13週移動平均線

52882.23 ボリンジャー:-2σ(25日)

52860.13 75日移動平均線

52782.06 均衡表雲上限(日足)

51845.04 均衡表基準線(週足)

51368.23 26週移動平均線

51361.31 均衡表雲下限(日足)

51264.68 ボリンジャー:-1σ(13週)

51213.68 ボリンジャー:-3σ(25日)

48593.93 ボリンジャー:-2σ(13週)

47814.64 ボリンジャー:-1σ(26週)

46686.46 200日移動平均線

45923.17 ボリンジャー:-3σ(13週)

44261.05 ボリンジャー:-2σ(26週)

40707.46 ボリンジャー:-3σ(26週)

40521.19 均衡表雲上限(週足)

38322.75 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 33.29(前日28.59)

ST.Slow(9日) 29.21(前日26.45)



ST.Fast(13週) 73.49(前日71.07)

ST.Slow(13週) 82.30(前日81.49)



［2026年3月11日］



株探ニュース

