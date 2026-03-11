「モロパクリやん」人気ファッションブランド、新商品に批判。「最低なブランド」「既視感しかない」
インフルエンサーの齊藤早紀さんがプロデュースするファッションブランド・Darich（ダーリッチ）の公式X（旧Twitter）アカウントは3月8日、投稿を更新。新商品を紹介したところ「モロパクリやん」「既視感しかない」といった声が寄せられています。
【写真】ファッションブランド・Darich、新商品に批判
X上では「モロパクリやん」「既視感しかない」「これいいんや（笑）」「被ってもしょうがないとかそのレベルじゃないだろこれww」「えげつないことやってますなぁ」「最低なブランド」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ファッションブランド・Darich、新商品に批判
「被ってもしょうがないとかそのレベルじゃないだろこれww」同アカウントは「春のデートワンピ迷ってる子集合 神ワンピDarichから発売されるって知ってた？」とつづり、3枚の写真で新商品「ロゴケーブルワンショルニットミニワンピース」を紹介。上品なケーブル編みが施されており、裾のフレアデザインやリボンストラップが女性らしさを際立たせています。しかし、この投稿には批判が集まる事態に。
新作ミニワンピースは全3種同ブランドは「ロゴケーブルワンショルニットミニワンピース」のほかにも、2種類の新作ミニワンピースを発売予定。すでに公式Xアカウントでも、着用写真を公開しています。いずれも11日より発売予定です。
(文:堀井 ユウ)