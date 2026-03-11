椎名林檎が本日3月11日、ニューアルバム『禁じ手』をリリースした。自作曲封印という“禁じ手”を繰り出し、それをタイトルに掲げた同アルバムは、他アーティスト作品への客演／他プロデューサーとの共作楽曲のみ収録した珍品だ。『禁じ手』へ共作した7名のコラボレーションアーティストコメンタリーに加え、成田悠輔によるオフィシャルライナーノーツが特設サイトに公開となった。

アルバム『禁じ手』には、伊澤一葉、ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ(millennium parade)、加藤ミリヤとの既発曲に加え、新たに向井秀徳、BIGYUKI、三宅純、伊秩弘将との共作も実現した全11曲を収録。それら7名のアーティストから寄せられたコメンタリーが『禁じ手』特設サイトに掲載されている。また、経済学者の成田悠輔による『禁じ手』オフィシャルライナーノーツは、新作を紐解く貴重なテキストとして届けられる。

そして、アルバム『禁じ手』の発表、ライブツアー＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞開催を記念して、オリジナルのLINEスタンプがリリースされた。全24点のスタンプ『禁じ手の党大会記念 椎名林檎スタンプ2026』は、ミュージックビデオや夏フェス出演時など、昨年のさまざまな局面の椎名を描いた絵柄。そこに汎用性に富んだ言葉をあてはめたものとなる。

■7名のコラボレーションアーティストコメンタリー

※伊澤一葉、ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ(millennium parade)、加藤ミリヤ、向井秀徳、BIGYUKI、三宅純、伊秩弘将から寄せられたコメンタリーを『禁じ手』特設サイトに掲載。

『禁じ手』特設サイト＞ https://sp.universal-music.co.jp/ringo/2026al 三宅純 伊秩弘将 伊澤一葉 BIGYUKI ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ(millennium parade) 向井秀徳 加藤ミリヤ

■「禁じ手の党大会記念 椎名林檎スタンプ2026」

※全24点のオリジナルのLINEスタンプ

詳細：https://store.line.me/stickershop/product/33153642/ja

■新曲「至宝」ミュージックビデオ

映像ディレクター：児玉裕一

■特番『椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!』

配信メディア：椎名林檎オフィシャルYouTubeチャンネル

▶#01好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「新潮社」篇

3/11(水) 21:00〜YouTubeプレミア公開

▶#02好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「新潮社」完結篇

3/14(土) 21:00〜YouTubeプレミア公開

▶#03好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

※近日公開予定

『禁じ手』初回限定盤

『禁じ手』通常盤

■アルバム『禁じ手』

2026年3月11日(水)発売

【初回限定盤】UPCH-29502 \3,960(税込)

・ケース付きハードカバーブック仕様

【通常盤】UPCH-20716 \3,300(税込)

◯CD購入者先着特典：ステッカー

▼CD収録曲

01 至宝 / 三宅純と椎名林檎

02 苦渋 / 伊秩弘将と椎名林檎

03 芒に月 / 伊澤一葉と椎名林檎

04 覚め醒め / BIGYUKIと椎名林檎

05 W●RK / ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄと椎名林檎

06 SI・GE・KI / 向井秀徳と椎名林檎

07 2○45 / ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄと椎名林檎

08 秘め初め / BIGYUKIと椎名林檎

09 松に鶴 / 伊澤一葉と椎名林檎

10 愛楽 / 加藤ミリヤと椎名林檎

11 憂世 / 三宅純と椎名林檎

※注：ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ (millennium parade)

【バンドル配信】https://lnk.to/RS_forbidden

※上記URLは3/11(水)零時以降有効

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ringo/2026al

■アルバム『禁じ手』発売記念 店頭展示

【東京】

展示日時：3月10日(火)〜3月23日(月)11:00〜22:00

展示会場：タワーレコード新宿店 9F 特設スペース

展示内容

・「ブシュロン×椎名林檎 『至宝』」コラボレーションビジュアル 展示

・『禁じ手』フォトスポット

・椎名林檎直筆『禁じ手』リリース告知メッセージボード

※オフィシャルYouTubeチャンネル特番「椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!」宣伝告知チャレンジ「〜いやはやなんとも水曜日〜売り込めﾃﾞｽ･ﾏｯﾁ あんたは5秒！」コーナー使用

■＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞

3月17日(火) 大阪・ザ・シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

3月18日(水) 大阪・ザ・シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

3月24日(火) 広島・呉信⽤⾦庫ホール

open18:00 / start19:00

3月25日(水) 広島・呉信⽤⾦庫ホール

open18:00 / start19:00

4月01日(水) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月02日(木) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月09日(木) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月10日(金) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月18日(土) 山形・やまぎん県⺠ホール

open18:00 / start19:00

4月19日(日) 山形・やまぎん県⺠ホール

open17:30 / start18:30

4月25日(土) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール

open18:00 / start19:00

4月26日(日) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール

open17:30 / start18:30

4月30日(木) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

5月01日(金) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

5月19日(火) 静岡・アクトシティ浜松

open18:00 / start19:00

5月20日(水) 静岡・アクトシティ浜松

open18:00 / start19:00

5月27日(水) 群馬・⾼崎芸術劇場

open18:00 / start19:00

5月28日(木) 群馬・⾼崎芸術劇場

open18:00 / start19:00

特設サイト：https://tour.kronekodow.com/totaikai_reiwa8/