椎名林檎、アルバム『禁じ手』参加コラボアーティストコメンタリーおよび成田悠輔によるライナーノーツ公開
椎名林檎が本日3月11日、ニューアルバム『禁じ手』をリリースした。自作曲封印という“禁じ手”を繰り出し、それをタイトルに掲げた同アルバムは、他アーティスト作品への客演／他プロデューサーとの共作楽曲のみ収録した珍品だ。『禁じ手』へ共作した7名のコラボレーションアーティストコメンタリーに加え、成田悠輔によるオフィシャルライナーノーツが特設サイトに公開となった。
アルバム『禁じ手』には、伊澤一葉、ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ(millennium parade)、加藤ミリヤとの既発曲に加え、新たに向井秀徳、BIGYUKI、三宅純、伊秩弘将との共作も実現した全11曲を収録。それら7名のアーティストから寄せられたコメンタリーが『禁じ手』特設サイトに掲載されている。また、経済学者の成田悠輔による『禁じ手』オフィシャルライナーノーツは、新作を紐解く貴重なテキストとして届けられる。
そして、アルバム『禁じ手』の発表、ライブツアー＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞開催を記念して、オリジナルのLINEスタンプがリリースされた。全24点のスタンプ『禁じ手の党大会記念 椎名林檎スタンプ2026』は、ミュージックビデオや夏フェス出演時など、昨年のさまざまな局面の椎名を描いた絵柄。そこに汎用性に富んだ言葉をあてはめたものとなる。
■7名のコラボレーションアーティストコメンタリー
※伊澤一葉、ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ(millennium parade)、加藤ミリヤ、向井秀徳、BIGYUKI、三宅純、伊秩弘将から寄せられたコメンタリーを『禁じ手』特設サイトに掲載。
『禁じ手』特設サイト＞ https://sp.universal-music.co.jp/ringo/2026al
■「禁じ手の党大会記念 椎名林檎スタンプ2026」
※全24点のオリジナルのLINEスタンプ
詳細：https://store.line.me/stickershop/product/33153642/ja
■新曲「至宝」ミュージックビデオ
映像ディレクター：児玉裕一
■特番『椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!』
配信メディア：椎名林檎オフィシャルYouTubeチャンネル
▶#01好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「新潮社」篇
3/11(水) 21:00〜YouTubeプレミア公開
▶#02好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ「新潮社」完結篇
3/14(土) 21:00〜YouTubeプレミア公開
▶#03好景気ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
※近日公開予定
■アルバム『禁じ手』
2026年3月11日(水)発売
【初回限定盤】UPCH-29502 \3,960(税込)
・ケース付きハードカバーブック仕様
【通常盤】UPCH-20716 \3,300(税込)
◯CD購入者先着特典：ステッカー
▼CD収録曲
01 至宝 / 三宅純と椎名林檎
02 苦渋 / 伊秩弘将と椎名林檎
03 芒に月 / 伊澤一葉と椎名林檎
04 覚め醒め / BIGYUKIと椎名林檎
05 W●RK / ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄと椎名林檎
06 SI・GE・KI / 向井秀徳と椎名林檎
07 2○45 / ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄと椎名林檎
08 秘め初め / BIGYUKIと椎名林檎
09 松に鶴 / 伊澤一葉と椎名林檎
10 愛楽 / 加藤ミリヤと椎名林檎
11 憂世 / 三宅純と椎名林檎
※注：ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ (millennium parade)
【バンドル配信】https://lnk.to/RS_forbidden
※上記URLは3/11(水)零時以降有効
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ringo/2026al
■アルバム『禁じ手』発売記念 店頭展示
【東京】
展示日時：3月10日(火)〜3月23日(月)11:00〜22:00
展示会場：タワーレコード新宿店 9F 特設スペース
展示内容
・「ブシュロン×椎名林檎 『至宝』」コラボレーションビジュアル 展示
・『禁じ手』フォトスポット
・椎名林檎直筆『禁じ手』リリース告知メッセージボード
※オフィシャルYouTubeチャンネル特番「椎名林檎のおﾆｭｰ･ｻﾞ･ﾜｲﾄﾞ!」宣伝告知チャレンジ「〜いやはやなんとも水曜日〜売り込めﾃﾞｽ･ﾏｯﾁ あんたは5秒！」コーナー使用
■＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞
3月17日(火) 大阪・ザ・シンフォニーホール
open18:00 / start19:00
3月18日(水) 大阪・ザ・シンフォニーホール
open18:00 / start19:00
3月24日(火) 広島・呉信⽤⾦庫ホール
open18:00 / start19:00
3月25日(水) 広島・呉信⽤⾦庫ホール
open18:00 / start19:00
4月01日(水) 東京・すみだトリフォニーホール
open18:00 / start19:00
4月02日(木) 東京・すみだトリフォニーホール
open18:00 / start19:00
4月09日(木) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール
open18:00 / start19:00
4月10日(金) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール
open18:00 / start19:00
4月18日(土) 山形・やまぎん県⺠ホール
open18:00 / start19:00
4月19日(日) 山形・やまぎん県⺠ホール
open17:30 / start18:30
4月25日(土) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール
open18:00 / start19:00
4月26日(日) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール
open17:30 / start18:30
4月30日(木) 東京・すみだトリフォニーホール
open18:00 / start19:00
5月01日(金) 東京・すみだトリフォニーホール
open18:00 / start19:00
5月19日(火) 静岡・アクトシティ浜松
open18:00 / start19:00
5月20日(水) 静岡・アクトシティ浜松
open18:00 / start19:00
5月27日(水) 群馬・⾼崎芸術劇場
open18:00 / start19:00
5月28日(木) 群馬・⾼崎芸術劇場
open18:00 / start19:00
特設サイト：https://tour.kronekodow.com/totaikai_reiwa8/
