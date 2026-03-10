人気ギャルモデルの今井アンジェリカが、学生時代に「一番喧嘩が強い男の子」と交際していた過去を明かし、当時の衝撃的な2ショット写真を公開してスタジオを騒然とさせる一幕があった。

【映像】「まじでラヴ上等」学生時代の元カレとの2ショット

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。3月10日に配信された回では、番組のエンディングで出演者たちの学生時代の恋愛事情が語られた。

今井は「アンジェは、その一番強い男の子と、喧嘩が強い男の子と付き合ってましたね」と独特の言い回しで豪語。モニターに映し出されたのは、紫色のスクーターに跨り、男性の背中に今井がしがみついている衝撃的な写真だった。今井は「これ、お揃いのヘルメットで」とと当時を振り返り、スタジオでは「マジでラブ上等なんだけど」「ええわ〜」と驚きの声が上がっていた。

さらに今井は、当時の凄まじい「修羅場」についても言及。彼氏から遊ぶのを禁じられていた相手と会っていたところ、現場に彼氏が乱入。事態は急展開し、今井を巡って男同士の「タイマン（一騎打ち）」が始まったという。今井は当時の心境を「『え、やばい！ タイマン始まった』と思って、これどうなっちゃうのーと思ってたら、（彼氏が）勝ったから『よかったー！』と思って。そこはひとなき（ことなきの言い間違い）を得ましたね」と、まるで映画のような結末をあっけらかんと語った。