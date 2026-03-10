プレゼントあり！ONE PIECE×コープ・生協キャンペーン実施
日本生活協同組合連合会（以下、日本生協連）および全国各地の生協 は、４月１日（水）から５月31日（日）まで TV アニメ『ONE PIECE』とコラボレーションした「くらし応援全国キャンペーン」を実施する。
本キャンペーンは、物価上昇が続く中、組合員のくらしを応援する取り組みとして、くらしに身近な商品を対象に全国各地のコープの店舗および宅配にて特別価格で提供。合わせて期間中、全国のコープの店舗または宅配で、くらし応援対象品を含む商品を５点以上利用された方を対象に、先着または抽選でTV アニメ『ONE PIECE』のオリジナルクリアファイルをプレゼント。オリジナルクリアファイルは全10種類で、表面はキャンペーンキービジュアル、裏面は麦わらの一味10人それぞれがデザインされている。
また、４月１日（水）〜５月31日（日）までの同期間中にコープの店舗または宅配でのお買い上げレシート・ご利用明細の合計金額が5,000円（税込）以上の方を対象に、TV アニメ『ONE PIECE』オリジナルクッションが当たるキャンペーンも実施。なお、こちらは複数の レシート・利用明細、最大５枚まで合算して応募することが可能。
