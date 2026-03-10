BAPEの韓国公式アカウント「bape.korea」は3月6日、Instagramを更新。モデルのKoki,さんの美脚が際立つ姿を披露しました。（サムネイル画像出典：「bape.korea」公式Instagramより）

BAPEの韓国公式アカウント「bape.korea」は3月6日、Instagramを更新。俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんの美しい太ももが際立つ姿を披露しました。

【写真】Koki,の美しい太もも

「カジュアルも好き」

同アカウントは「BAPE STORE DOSANの内部を初公開！」と英語でつづり、3枚の写真を載せています。Koki,さんが迷彩柄の同ブランドの洋服を着用した姿です。超ミニ丈のスカートからは、美しい太ももが際立っています。

コメントでは、「Kokiちゃん、なんでも似合う」「美しいです」「カジュアルもエレガントも何着ても似合うのがすごい」「かわいいーかわいいー」「なんて素敵なの」「カジュアルも好き」と、絶賛の声が集まりました。

美しい姿を披露

Koki,さんは自身のInstagramでも美しい姿を披露。2日には「今日の服装（Today’s outfit ）」とつづり、ファッションブランド「COACH」のバッグがアクセントとなる姿を載せていました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)