「なんて素敵なの」Koki,、美太もも際立つ姿に反響「カジュアルもエレガントも何着ても似合うのがすごい」
BAPEの韓国公式アカウント「bape.korea」は3月6日、Instagramを更新。俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんの美しい太ももが際立つ姿を披露しました。
【写真】Koki,の美しい太もも
「カジュアルも好き」同アカウントは「BAPE STORE DOSANの内部を初公開！」と英語でつづり、3枚の写真を載せています。Koki,さんが迷彩柄の同ブランドの洋服を着用した姿です。超ミニ丈のスカートからは、美しい太ももが際立っています。
コメントでは、「Kokiちゃん、なんでも似合う」「美しいです」「カジュアルもエレガントも何着ても似合うのがすごい」「かわいいーかわいいー」「なんて素敵なの」「カジュアルも好き」と、絶賛の声が集まりました。
美しい姿を披露Koki,さんは自身のInstagramでも美しい姿を披露。2日には「今日の服装（Today’s outfit ）」とつづり、ファッションブランド「COACH」のバッグがアクセントとなる姿を載せていました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
