「なんて素敵なの」Koki,、美太もも際立つ姿に反響「カジュアルもエレガントも何着ても似合うのがすごい」

「なんて素敵なの」Koki,、美太もも際立つ姿に反響「カジュアルもエレガントも何着ても似合うのがすごい」