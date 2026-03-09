yonigeがソニー・ミュージックレーベルズとメジャー再契約！「過去の自分を肯定するために、自分に挑戦し続けます」（牛丸ありさ）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

yonigeがソニー・ミュージックレーベルズとメジャー再契約。さらに、ソニー・ミュージックレーベルズからのリリース第1弾となる新曲「芽吹くとき」が、4月クールのTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』オープニング主題歌に決定した。

■新曲「芽吹くとき」がTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』OP主題歌に決定

TOKYO MX、BS11他で放送される『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』は、秋田書店のウェブコミック配信サイト『チャンピオンクロス』にて連載中の同名タイトルが原作。お酒を通じて心を通わせる女子大学生たちの青春を描く。

そんな作品のために書き下ろした新曲「芽吹くとき」は、yonigeらしいざらついた肌触りのギターやベースがリードしていく、春らしい暖かくも爽やかな曲調に、“君がいる明日がいいなって思っていたって変えられない伝えなくちゃ”という歌詞が印象的な楽曲。

“ありのままの自分”や“ありのままの相手”を受け入れて「ただそばにいるだけでいい」という、ボーカル＆ギターの牛丸ありさによる肯定的なメッセージを載せた一曲だ。

「芽吹くとき」は、5月27日リリース。3月9日に公開されたアニメPVにてその一部聴くことができる。