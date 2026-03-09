¤¦¤ÄÉú¤»¤Ê¤Î¡©¶Ä¸þ¤±¤Ê¤Î¡©¤É¤Ã¤Á¤Ê¤Î¡©¡¡Ç¤Îà´ñÌ¯¤Ê¥Ý¡¼¥ºá¤Ë8.8Ëü¿Íº¤ÏÇ¡Ö¤É¤³¤¬¤Ê¤Ë¡×¡Ö·Ý½Ñ¤Î°è¡×
°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡ª¡©¡¡²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢Íý²ò¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤......¡£
¡Ú160.2ËüÉ½¼¨¡¢8.8Ëü¤¤¤¤¤Í¡Û´ñÌ¯´ñÅ·Îõ¤ÊÇ
¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÇ¤Î»Ñ¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°¤«¤é¸«¤Æ¤â¸å¤í¤«¤é¸«¤Æ¤âÆñ²ò¤ÊÂÎÀª¡×
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷sera230813¤µ¤ó¤¬2026Ç¯3·î2Æü¡¢¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤Ç²£¤¿¤ï¤ë1É¤¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¡£
Á´¿È¤ò¿¤Ð¤·¤¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹......¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¡©¡¡ÂÎ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©
²¼È¾¿È¤Ï¤¦¤ÄÉú¤»¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ¬¤Ï¶Ä¸þ¤±¤Î¤è¤¦¤Ê......¤Ê¤ó¤È¤âËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤À¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤é...
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥ë¥É¤Î¥ß¥Ã¥¯¤¯¤ó¡Ê8¤«·î¡¦ÃË¤Î»Ò¡Ë¡£¸µµ¤¤Ç¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç´Å¤¨¤óË·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¿©¤¤¤·¤óË·¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥ß¥Ã¥¯¤¯¤ó¤¬Æñ²ò¤ÊÂÎÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¼¿©¸å¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥¿¥¤¥à¡£¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¿¤Ó¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¤½¤ì¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¼ó¤À¤±¤ò¤¯¤ë¤ê¤ÈÆ°¤«¤·¤¿·ë²Ì......¤³¤Î´ñÌ¯¤Ê¥Ý¡¼¥º¤¬´°À®¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¼Â¤Ï¥ß¥Ã¥¯¤¯¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï"¤¢¤ë¤¢¤ë"¤À¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï8Ëü8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¥é¥Ã¥³¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö·Ý½Ñ¤Î°è...¤«¤ï¤è...¡×
¡ÖÉÔ²Ä»×µÄÂÎÀªŽÆŽ¬ŽÝŽº¡×
¡Ö¤É¤³¤¬¤Ê¤Ë¤ä¤é¡©¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤»þ¤Ï¥É¥ê¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¬ÆÍ¤¤ÇÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¿©´ï¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¥·¥ó¥¯¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥ß¥Ã¥¯¤¯¤ó¡£
¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÀ³Ê¤òÉ½¤¹"¤Û¤ó¤Î°ìÎã"¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë