¡÷sera230813¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤è¤ê

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡ª¡©¡¡²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢Íý²ò¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤......¡£


¡Ú160.2ËüÉ½¼¨¡¢8.8Ëü¤¤¤¤¤Í¡Û´ñÌ¯´ñÅ·Îõ¤ÊÇ­


¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÇ­¤Î»Ñ¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖÁ°¤«¤é¸«¤Æ¤â¸å¤í¤«¤é¸«¤Æ¤âÆñ²ò¤ÊÂÎÀª¡×

X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷sera230813¤µ¤ó¤¬2026Ç¯3·î2Æü¡¢¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤Ç²£¤¿¤ï¤ë1É¤¤ÎÇ­¤Á¤ã¤ó¡£

Á´¿È¤ò¿­¤Ð¤·¤­¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹......¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¡©¡¡ÂÎ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©

²¼È¾¿È¤Ï¤¦¤ÄÉú¤»¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ¬¤Ï¶Ä¸þ¤±¤Î¤è¤¦¤Ê......¤Ê¤ó¤È¤âËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤À¡£

¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤é...

¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥ë¥É¤Î¥ß¥Ã¥¯¤¯¤ó¡Ê8¤«·î¡¦ÃË¤Î»Ò¡Ë¡£¸µµ¤¤Ç¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç´Å¤¨¤óË·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¿©¤¤¤·¤óË·¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¥ß¥Ã¥¯¤¯¤ó¤¬Æñ²ò¤ÊÂÎÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¼¿©¸å¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥¿¥¤¥à¡£¥Û¥Ã¥È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¿­¤Ó¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£

¤½¤ì¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¼ó¤À¤±¤ò¤¯¤ë¤ê¤ÈÆ°¤«¤·¤¿·ë²Ì......¤³¤Î´ñÌ¯¤Ê¥Ý¡¼¥º¤¬´°À®¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£

¼Â¤Ï¥ß¥Ã¥¯¤¯¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï"¤¢¤ë¤¢¤ë"¤À¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï8Ëü8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢

¡Ö¥é¥Ã¥³¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö·Ý½Ñ¤Î°è...¤«¤ï¤è...¡×
¡ÖÉÔ²Ä»×µÄÂÎÀªŽÆŽ¬ŽÝŽº¡×
¡Ö¤É¤³¤¬¤Ê¤Ë¤ä¤é¡©¡×

¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤»þ¤Ï¥É¥ê¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¬ÆÍ¤­¤ÇÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤­¤¿¤ê¡¢¿©´ï¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¥·¥ó¥¯¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥ß¥Ã¥¯¤¯¤ó¡£

¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÀ­³Ê¤òÉ½¤¹"¤Û¤ó¤Î°ìÎã"¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë