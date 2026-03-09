気候が徐々に春めいてきました。気温の寒暖差で、なんだか疲れが取れない、体がダルい、目覚めが悪い……そんな、なんとなく体調が優れないという人は多いのではないでしょうか。漢方薬メーカーのツムラ（東京都港区）が、2025年11月6〜12日に行った「第6回 なんとなく不調に関する実態調査」の結果として、約3人に1人が「睡眠不足」が原因で“なんとなく不調”につながっていると思うと回答したということです。そこで、ストレスケア日比谷クリニックの院長で精神科医・医学博士の酒井和夫さんによる分析とともに、睡眠の悩みを解消するテクニックを紹介します。

女性の方が「なんとなく不調」を感じている

ツムラでは、自身で自覚しながらも、つい我慢しがちな症状や 、 調子が悪いものの病名の診断がつかない症状の総称を「なんとなく不調」 と定義しています。「なんとなく不調に関する実態調査」は2021年から実施。第6回は、マクロミルと共同で全国の20〜60代の男女3000人（性年代別に各300人ずつ、男女各1500人）を対象に、インターネットで行われました。

3000人に、まず1年間を振り返り、日常生活で心身になんとなく調子が悪いと感じることがあったかを聞くと、「非常によくある」が18.2％、「時々ある」が30.5％、「たまにある」が28.9％で、計77.6％が「なんとなく不調」を感じていたという結果でした。

男女別でみると、男性72.2％、女性83.0％で、女性の方が10.8ポイント高いということも判明。さらに、女性の年代別では、20〜50代までいずれも80％を超えていたということです。

また、なんとなく調子が悪いと感じた2328人が回答した症状で最も多かったのは「疲れ・だるさ」で54.1％。次いで「目の疲れ」が51.0％、「肩こり」が49.9％、「頭痛」が48.4％、「寝つきにくい・目覚めが悪い・眠りが浅い・不眠」が40.0％でした。さらに、不調の原因では「加齢」が35.1％と最も高く、続いて、「睡眠不足」が33.4％、「やる気や元気が出ない」が31.0％、「気温の寒暖差が激しい」が30.3％、「自律神経の乱れ」が28.5％という順になりました。

3000人に睡眠に関する悩みを質問すると、1位は「ぐっすり眠った感じがしない」（74.0％）、「寝ても疲れが取れない」（73.6％）、「朝スッキリ起きられない」（68.3％）、「眠りが浅い・夜中に何度も目が覚める」（66.2％）、「睡眠時間は足りているはずなのに昼間に猛烈に眠くなる」（64.4％）という結果でした。そして、睡眠の悩みが「なんとなく不調」につながると思うかと聞いたところ、「思う」と回答した人は85.3％でした。

同調査で、「なんとなく不調」と睡眠の悩みが結びついているという結果について、酒井さんは「どちらが原因でどちらが結果かは一概には言えませんが、『早く眠らないと』という気持ちが眠れない状況をつくってしまうケースは少なくありません。眠れないかもしれないと不安に感じる人は、リラックスした状態をつくることを心掛けましょう」とコメント。続けて、「ストレッチで筋肉を伸ばして柔らかくすると筋肉の緊張がほぐれ、毛細血管の流れが改善し、副交感神経が優位となり自然な眠りにつながります。湯船につかるのも血流をよくし睡眠の質を高めるのに効果的で、心地よいと感じる温度でゆったり長湯がおすすめです。また、漢方薬には疲れやだるさなどの『なんとなく不調』を整えたり、眠れない状態を改善するものがあるので、専門の医師に相談なさってみてはいかがでしょうか」とコメントしています。

また、酒井さんは、患者の中には、スマートフォンにまつわる不調を訴える人も増えていると明かしながら「スマホが自分の体から離れるだけで不安になったり、ベッドの中に持ち込んだりしている人も多いです」と説明。そして「スマホの使い過ぎは目の負担となり、眼精疲労から肩こり、そして全身の不調につながる可能性があると考えられています」と注意喚起もしていました。

入眠する前には、リラックスした環境を作り、快適な睡眠を心掛けてみるのはいかがでしょうか。