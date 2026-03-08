第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、POOL Cの侍ジャパンが1位で準々決勝進出を決めた。

侍ジャパンは、同じく2連勝のオーストラリアと対戦したが、0−0の6回にミスから先制点を許す。それでも、7回に吉田正尚の2ランで逆転に成功すると、8回には代打・佐藤輝明の適時二塁打など2点を加え、4−1の9回は大勢が2本の本塁打を浴びたが、なんとかリードを守り切った。

POOL Aのプエルトリコはパナマと対戦し、2−3の10回無死二塁からバスケスのセーフティバントで一、三塁とすると、コルテスの遊併の間に三塁走者が同店のホームを踏んだ。二死走者なしとなったが、エルナイスがレフトにサヨナラ本塁打を放ち、2連勝とした。

POOL Bのアメリカはイギリスと対戦し、初回に先発・スクーバルがイートンに先頭打者本塁打を浴びるも、0−1の5回にシュワーバーの2ランなどで一挙5点を奪い逆転に成功。6回にジャッジの適時打などで3点を加え、7回にも1点を挙げたアメリカが9−1の大勝。優勝候補のアメリカも危なげなく、2連勝とした。

POOL Dのベネズエラはイスラエルと対戦。初回にアラエス、ペレスの連続適時打、スアレスの本塁打で4点を先制する。序盤に主導権を握ったベネズエラは、その後も攻撃の手を緩めず、14安打11得点で危なげなく11−3で勝利した。

【POOL A】カナダ 8 − 2 コロンビア

【POOL D】オランダ 4x − 3 ニカラグア

【POOL B】イタリア 8 − 0 ブラジル

【POOL A】プエルトリコ 4x − 3 パナマ

【POOL D】ベネズエラ 11 − 3 イスラエル

【POOL B】アメリカ 9 − 1 イギリス

【POOL C】韓国 4 − 5 チャイニーズ・タイペイ

【POOL C】日本 4 − 3 オーストラリア