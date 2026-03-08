ちゃんみなが、自身初となる東京ドーム公演『AREA OF DIAMOND FINAL』を7月11日、12日に開催する。

本情報は、10周年イヤーのスタートとなる本日3月8日に発表されたもの。本人が待望と語る、自身最大キャパシティでのドーム公演に臨む。あわせて、本日12時よりオフィシャルファンクラブ『ROYAL FAMILY』にて、チケットの先行（抽選）申し込みがスタート。詳細は特設サイトにて確認可能だ。

2023年から3月から、自身のコンサートツアーを『AREA OF DIAMOND』と名付け、現在は最新ツアー『AREA OF DIAMOND 4』を開催中のちゃんみな。今回発表となった東京ドーム公演を『AREA OF DIAMOND FINAL』と名付けており、決意のパフォーマンスが披露されるという。

さらに、西洸人（INI）とのコラボレーション楽曲「Let you go feat. HIROTO (INI)」のMVが、本日21時にちゃんみなオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることも決定。同楽曲は、本日0時より配信がスタートしている。

デビュー前からの仲間で、チーム全員が家族のような関係だったと互いに語るほどの関係性を築いていたちゃんみなと西。そんな中、彼がアーティストの道を進むと決めたことで互いに別々の方向へと離れることになった、そのときの経験が背景に滲んだ1曲となっており、ちゃんみなと西自身が共同で作詞を担当している。

MVは、以前はシンガーとダンサーという関係性だった2人が、ともにアーティストとして大きく成長し、マイクを分け合い思いのたけを歌いあげる構成に胸が締め付けられるような映像となっている。

